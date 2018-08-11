Что стоит за идеальными фотографиями инстамоделей и как сделать такие же (Дело не только в фильтрах)

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Главный секрет популярных инстаграм-блогеров в обработке их фотографий. Они умеют редактировать снимки так, что их хочется пересматривать снова и снова. Некоторые хранят это в строжайшей тайне, но есть и такие блогеры, которые с радостью делятся уроками обработки фото со своими подписчиками и подробно рассказывают, как создать те или иные эффекты.

AdMe.ru узнал некоторые трюки инстаграм-блогеров, которые помогут за пару минут сделать ваши фотографии еще красивее и интереснее.

1. Оформление профиля

Золотое правило каждого блогера в инстаграме — все фотографии профиля должны гармонировать друг с другом. Оформить аккаунт в одном стиле не так уж и сложно. Для этого нужно чередовать снимки с разной крупностью, тематикой и ракурсом так, чтобы не было похожих по горизонтали и вертикали. А еще очень важно соблюдать единую цветовую гамму. Приложение Adobe Capture проанализирует фотографии в вашем инстаграме и покажет, каким сочетаниям цветов стоит отдать предпочтение в следующих публикациях. Для этого во вкладку «Цвета» нужно загрузить скриншот профиля и получить цветовую схему. Чтобы проверить, будет ли ей соответствовать ваше следующее фото, также загрузите его и сверьте полученную палитру с палитрой всего аккаунта. Чем больше цветов совпадет, тем лучше.

2. Нарисованная аватарка

Конечно, блогером такие аватарки делают профессиональные художники. Но и вы можете заполучить такую же, даже если не умеете рисовать. В приложении Zmoji (iOS / Android) можно сделать свой портрет за несколько минут. Конструктор предлагает на выбор несколько вариантов причесок, форм лица, глаз, губ, бровей и т. д. Если взять в качестве примера свою фотографию и подбирать, сверяясь по ней, а не по памяти, то может получиться очень даже похожий на вас персонаж. Так же можно создавать собственные анимированные стикеры со своим лицом и отправлять их друзьям вместо эмодзи.

3. Скорректировать фигуру

Приложение Facetune2 любят многие блогеры: оно гораздо проще в использовании, чем многие аналоги, и разобраться с ним будет несложно даже новичку в обработке фото. Одна из самых интересных его функций — это возможность менять форму объектов на фотографии, даже если этот объект — выступающий после плотного ужина живот. Инструментом «Форма» проведите в сторону объекта, который нужно уменьшить, и в противоположную, если хотите увеличить объем. Например, на этой фотографии девушка сделала живот более плоским, а попу, наоборот, объемной. Главное — следить, чтобы не исказились объекты на фоне. Поэтому при фотографировании лучше избегать прямых линий на заднем плане.

4. Потрясающий объем волос

Сделать потрясающую укладку помогут два приложения. Для начала инструментом «Форма» в Facetune2 придаем волосам объем. Важно следить за тем, чтобы не искажались лицо и фон. Для этого лучше вытягивать волосы не с краев, а с середины. Если какие-то небольшие искажения все же останутся, мы исправим их на следующем этапе. В приложении Snapseed (iOS / Android) нужно открыть исходник фотографии. Во вкладке «Инструменты» выбрать «Двойную экспозицию» и наложить уже обработанное в Facetune2 фото с нужным объемом. Сразу регулируем прозрачность на максимум и нажимаем галочку. Видим сверху вкладку «Два слоя», нажимаем «Посмотреть изменения, «Двойная экспозиция» и «Редактировать». И кистью 100 % проходимся по лицу и волосам так, чтобы ничего лишнего не было видно, а кистью 0 % стираем ненужное. Добавить волосам блеска можно в этом же приложении. Выбираем инструмент «Кисть», «Dodge & Burn +5» и проходимся по волосам в местах «волны».

5. Идеальная кожа и белоснежная улыбка

Не стоит отказываться от фотосессии, если выскочил прыщик. Любые недостатки кожи можно исправить с помощью ретуши. Вот здесь, например, проблемную кожу Анджелины Джоли в идеальную превратили 4 приложения. В приложении Snapseed (iOS / Android) инструментом «Точечно» нужно пройтись по всем изъянам кожи или засвеченным участкам. С помощью инструмента «Портрет» выравниваем тон кожи и цвет глаз. По своему вкусу можно настроить яркость / контрастность / световой баланс. Переходим в приложение Facetune2 и инструментом «Мягкость» из вкладки «Ретушь» проходимся по всему лицу, исключая глаза. Инструментом «Отбелить» можно сделать белее зубы или белки глаз, чтобы взгляд был выразительнее. В приложении VSCO ставим зернистость на +2, и примерно на +6 — любой понравившийся вам фильтр. В YouCam Makeup (iOS / Android) можно сделать коррекцию бровей, выделить ресницы, увеличить глаза или исправить контур лица.

6. Сделать татуировку

В приложении PiksArt большие возможности для редактирования фото. Можно, например, удивить своих подписчиков необычной татуировкой. Нажимаем на вкладку «Стикеры» и в поисковой строке пишем запрос: «тату». Можно выбрать любое на свой вкус и наложить изображение на нужную часть тела. Ластиком стираем лишние детали изображения — и татуировка готова. Самые интересные шаблоны доступны в расширенной версии приложения, ею можно пользоваться 3 дня бесплатно. Главное, не забыть вовремя отменить подписку.

7. Добавить изюминку на фото

Даже если вы не нашли нужного стикера в галерее PiksArt, вы можете сделать свой собственный. Для этого нужно нажать вкладку «Фото» и добавить фото с интересным вам объектом. С помощью инструмента «Вырезать» нужно отделить объект от фона, выбрать оптимальный для основной фотографии размер и расположение. Если немного постараться и сделать все аккуратно, ваш коллаж будет выглядеть как настоящий снимок.

8. Спасти темное фото

Не каждую темную фотографию можно спасти, чтобы результат при этом выглядел лучше оригинала. Однако постараться можно, в этом нам поможет приложение Lightroom. Настройку параметров редактирования нужно подбирать к каждому фото индивидуально. Стоит обратить внимание на такие вкладки, как «Свет», «Детали», «Цвет». В конце редактирования во вкладке «Оптика» включить коррекцию дисторсии. Для усиления эффекта можно поэкспериментировать с фильтрами в VSCO.

9. Размыть фон

Если вы отлично получились на фото, но подвел фон, поможет уже знакомое нам приложение Facetune2. Загружаем фото, во вкладке «Ретушь» выбираем инструмент «Отбелить» (тот самый, которым отбеливаем зубы) и проходимся по светлым участкам фона. После этого нужно нажать на «Дефокус» и пройтись инструментом по той части фото, которую мы хотим сделать размытой. Если вы вышли за границы, можно воспользоваться ластиком.

10. Бирюзовая вода

Цвет воды на фото может испортить все впечатление и сделать снимок серым и унылым. Сделать воду на фото яркой и красивой поможет приложение PiksArt.

Сначала настроим яркость, контрастность и насыщенность. Если необходимо, выравниваем горизонт и осветляем тени. Далее выбираем картинку моря с понравившимся цветом воды и накладываем ее поверх нашего фото. Главный секрет в том, чтобы смешать исходник с наложенной картинкой. Нужно чередовать прозрачность кисти: чем ближе к берегу, тем прозрачнее. Затем выбираем кисть для рисования и пипеткой подбираем оттенок воды. Кисть должна быть полупрозрачной, мазками проходимся по морю, пока оно не станет нужного цвета. ⠀

11. Красивое фото с кофе

Чтобы сделать красивое фото капучино, совсем не нужно иметь дома кофемашину, достаточно просто сфотографировать кружку и отредактировать фото в приложении Snapseed (iOS / Android). Открываем фото и в «Инструментах» выбираем «Двойную экспозицию». Загружаем второе фото капучино (его можно найти в интернете) и накладываем его на свою чашку. Делаем прозрачность на максимум и сохраняем изменения.

Переходим во вкладку «Последние изменения» и выбираем «Двукратная экспозиция» — «Редактировать». Зарисовываем капучино кистью 100, если вышли за контур — убираем кистью 0.

И вот красивая фотография с кофе готова.

Бонус: если рядом креативно мыслящие друзья, то и никакая обработка не нужна

Расскажите в комментариях, какие фотографии вам больше нравятся: натуральные, но с изъянами или идеально обработанные и отретушированные?