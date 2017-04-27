20 доказательств того, что этот мир никогда не перестанет нас удивлять

Бывает, что всего одна фотография может рассказать целую историю или вызвать бурю эмоций.

AdMe.ru собрал 20 именно таких кадров со всего света и делится ими с вами.

Восходящие к небу

На краю

Небесный художник

Селфи года на GoPro

Красота морской стихии

Диалог

Сарай по-норвежски

Посадка в туман

Заморозки в Румынии

Незваный гость

Современный ассасин

Инфракрасная Исландия

Осенний ниндзя

Тоннель

Пробуждение

Фотограф и модель

Зима

Пруд с крокодилами в зоопарке Пхукета

Кажется, дождик собирается

А вы когда-нибудь видели, какие у сов ноги?

Фото на превью CGdrawing/twitter

25 На склад!
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