Легенды современной фотографии сняли звезд так, что смотреть на это можно бесконечно
В современном мире, когда у большинства есть смартфон с камерой, люди без конца фиксируют свою жизнь с помощью фото. Побочным эффектом этой «моды» является то, что понятие фотографии как искусства обесценивается. Однако есть мастера, каждый снимок которых вызывает чувство, будто ты встретился с большим искусством и большой личностью в кадре.
Как говорит фотограф Сергей Берменьев: «Главное в фотографии — взгляд, пропитанный самой сутью человека».
AdMe.ru собрал фото знаменитых людей от 6 выдающихся фотографов современности, которые знают, как передать суть своих героев и чем зацепить зрителя. Приятного просмотра!
Шарлиз Терон
Синди Кроуфорд
Эмма Уотсон
Моника Беллуччи
Фото Винсента Петерса.
Наталья Водянова
Фото Винсента Петерса.
Винсент Петерс (Vincent Peters) родился и вырос в Германии, затем переехал в Нью-Йорк. Петерс не имеет образования фотографа и предпочитает снимать на пленку. Карьеру модного фотографа он начал в 1990 году. С тех пор Петерс сотрудничает почти со всеми крупными модными изданиями во Франции, Италии, Британии, Германии, Японии и Испании.
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд для обложки британского «Vouge», 1990
Фото Питера Линдберга.
Милла Йовович
Фото Питера Линдберга.
Фото Питера Линдберга.
Джуд Лоу, Лондон, 2012
Фото Питера Линдберга.
Кейт Уинслейт, 2015
Фото Питера Линдберга.
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) — всемирно известный фотограф немецкого происхождения, мастер портретной и модной фотографии и противник любого вида ретуши. Линдберга называют гуру черно-белой фотографии. Он один из создателей феномена супермоделей 1990-х. С 80-х годов прошлого века Линдберг снимает для самых престижных модных журналов мира.
Анджелина Джоли
Фото Патрика Демаршелье.
Кейт Мосс и Карла Бруни, 1994
Фото Патрика Демаршелье.
Кейт Мосс и Катрин Денев, 2004
Фото Патрика Демаршелье.
Принцесса Диана, Лондон, 1992
Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier) — настоящая легенда модной фотографии родом из Франции. Мировую известность ему принесла знаменитая фотография принцессы Дианы, сделанная им в 1992 году. Демаршелье удалось показать Диану в обычной жизни, без пышных платьев и тиары. В свои 74 года фотограф продолжает активно работать и остается чрезвычайно востребованным.
Леонардо Ди Каприо
Фото Энни Лейбовиц.
Майкл Джексон
Фото Энни Лейбовиц.
Скарлетт Йоханссон
Фото Энни Лейбовиц.
Дайан Китон
Фото Энни Лейбовиц.
Кэти Перри
Фото Энни Лейбовиц.
Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz) — настоящая легенда современной фотографии из США и одна из самых успешных и талантливых женщин-фотографов современности. Ее снимки знает весь мир. Одна из самых известных работ Лейбовиц — фото обнаженного Джона Леннона, целующего лежащую рядом с ним Йоко Оно. Снимок был сделан всего за 5 часов до убийства музыканта.
Ричард Гир
Фото Сергея Берменьева.
Иосиф Бродский, Нью-Йорк, 1995
Фото Сергея Берменьева.
Шэрон Стоун
Фото Сергея Берменьева.
Шон Пенн
Аль Пачино
Сергей Берменьев — российский фотограф, который заслуженно входит в плеяду лучших портретистов мира. В объектив его фотокамеры попали взгляды сотен знаменитостей — от Феллини и Де Ниро до Бродского, Плисецкой, Ростроповича, Цоя и Земфиры.
Джулия Робертс
Фото Тома Манро.
Фото Тома Манро.
Адель
Фото Тома Манро.
Кейт Бланшетт
Фото Тома Манро.
Мадонна
Том Манро (Tom Munro) — английский фотограф, который живет и работает в США. Он известен прежде всего как портретист знаменитостей. Также он снимает рекламу, моду и музыкальные клипы. Манро из тех фотографов, которым удается запечатлеть в кадре движения души своих героев.
Фото на превью vincentpetersphotography, patrickdemarchelier