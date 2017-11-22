Легенды современной фотографии сняли звезд так, что смотреть на это можно бесконечно

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В современном мире, когда у большинства есть смартфон с камерой, люди без конца фиксируют свою жизнь с помощью фото. Побочным эффектом этой «моды» является то, что понятие фотографии как искусства обесценивается. Однако есть мастера, каждый снимок которых вызывает чувство, будто ты встретился с большим искусством и большой личностью в кадре.

Как говорит фотограф Сергей Берменьев: «Главное в фотографии — взгляд, пропитанный самой сутью человека».

AdMe.ru собрал фото знаменитых людей от 6 выдающихся фотографов современности, которые знают, как передать суть своих героев и чем зацепить зрителя. Приятного просмотра!