Кулинар из Японии воссоздает вкуснейшие блюда по мотивам аниме

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Если вы когда-либо смотрели аниме, то наверняка заметили, что даже рисованная еда может быть очень аппетитной. Неудивительно, что кулинар из Японии, известная как en93kitchen, вдохновилась блюдами из любимых мультфильмов и решила приготовить их в реальной жизни.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к красивой и вкусной еде, поэтому просто не могли не поделиться с вами этими фотографиями.