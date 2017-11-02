Кулинар из Японии воссоздает вкуснейшие блюда по мотивам аниме

Если вы когда-либо смотрели аниме, то наверняка заметили, что даже рисованная еда может быть очень аппетитной. Неудивительно, что кулинар из Японии, известная как en93kitchen, вдохновилась блюдами из любимых мультфильмов и решила приготовить их в реальной жизни.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к красивой и вкусной еде, поэтому просто не могли не поделиться с вами этими фотографиями.

«Мой сосед Тоторо»

«Воспоминания о Марни» и «Унесенные призраками»

«Рыбка Поньо на утесе»

«Со склонов Кокурико» и «Унесенные призраками»

«Твое имя»

«Унесенные призраками»

«Ходячий замок»

«Рыбка Поньо на утесе»

«Со склонов Кокурико»

«Ведьмина служба доставки»

«Порко Россо»

«Унесенные призраками»

«Ариэтти из страны лилипутов»

«Твое имя»

«Люпен III: Замок Калиостро»

«Ветер крепчает»

«Хайди — девочка Альп»

«Сказания Земноморья»

«Ходячий замок»

«Капризы Апельсиновой улицы»

«Рыбка Поньо на утесе» и «Порко Россо»

«Ходячий замок»

Фото на превью en93kitchen/instagram.com, Studio Ghibli

4 На склад!
0 Комментарии
  • 2 ноября 2017
  • 760

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!