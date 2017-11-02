Кулинар из Японии воссоздает вкуснейшие блюда по мотивам аниме
Если вы когда-либо смотрели аниме, то наверняка заметили, что даже рисованная еда может быть очень аппетитной. Неудивительно, что кулинар из Японии, известная как en93kitchen, вдохновилась блюдами из любимых мультфильмов и решила приготовить их в реальной жизни.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к красивой и вкусной еде, поэтому просто не могли не поделиться с вами этими фотографиями.
«Мой сосед Тоторо»
«Воспоминания о Марни» и «Унесенные призраками»
«Рыбка Поньо на утесе»
«Со склонов Кокурико» и «Унесенные призраками»
«Твое имя»
«Унесенные призраками»
«Ходячий замок»
«Рыбка Поньо на утесе»
«Со склонов Кокурико»
«Ведьмина служба доставки»
«Порко Россо»
«Унесенные призраками»
«Ариэтти из страны лилипутов»
«Твое имя»
«Люпен III: Замок Калиостро»
«Ветер крепчает»
«Хайди — девочка Альп»
«Сказания Земноморья»
«Ходячий замок»
«Капризы Апельсиновой улицы»
«Рыбка Поньо на утесе» и «Порко Россо»
«Ходячий замок»
Фото на превью en93kitchen/instagram.com, Studio Ghibli