Кукольной внешностью австралийской модели восхищаются миллионы. Но немногие знают, каким трудным был ее путь к славе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даки Тот (Duckie Thot) — австралийская модель, которую часто называют «темнокожей Барби». Сегодня у этой девушки миллионы фанатов, ее фотографии собирают сотни тысяч лайков, а самые известные бренды соревнуются за то, чтобы она снималась в их рекламных кампаниях. Но так было не всегда. Трудно поверить, но модели пришлось пережить травлю и даже сделать паузу в карьере из-за насмешек.

AdMe.ru предлагает познакомиться с темнокожей Барби поближе. Ее история в очередной раз доказывает, что у каждого из нас своя судьба, уникальная и неповторимая, и что даже красавицам с идеальной внешностью приходится вести борьбу за право быть собой.

Ньядак Тот, которая сейчас больше известна как Даки Тот, родилась в Южном Судане. Девушка с детства мечтала о карьере модели. Первым шагом на пути к fashion-индустрии для нее стало участие в популярном проекте Australia’s Next Top Model.

Когда Даки пришла на Australia’s Next Top Model, ей было всего 17 лет. На проекте она столкнулась с критикой и непониманием стилистов, которые не знали, как ухаживать за волосами темнокожей девушки. Фанаты шоу сперва невзлюбили начинающую модель. Ее обвиняли в ненатуральности и не верили, что кукольная внешность — это дар природы, а не старания пластических хирургов и умелое использование фоторедакторов.

Коллеги по fashion-индустрии тоже отзывались о Даки весьма нелестно. «Цветная капуста» — самое безобидное прозвище, которое дали тогда юной модели. «Для 17-летней девушки я получила немало ударов, и искренне не понимала, за что и почему», — признавалась потом Даки в откровенном интервью для Teen Vogue. Ей понадобилось 2 года, чтобы прийти в себя, обрести уверенность и вернуться в мир моды.

«Когда я начала прислушиваться к собственному голосу, то все начало вставать на свои места», — рассказывает Даки. Сейчас девушка поддерживает темнокожих моделей и выступает за разнообразие в fashion-индустрии. Она уверена, что у красоты может и должно быть много лиц.