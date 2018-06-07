Крутые идеи для семейной фотосессии от известных инстаграм-блогеров

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Хватит скучных семейных фото, давайте придумаем что-нибудь повеселей: вырежем платье из арбуза или наденем одинаковые пижамы. Подготовка к такой фотосессии вместе с детьми — это еще и игра, интересная всем участникам, а результат — отличные фотографии — можно будет рассматривать не один год.

AdMe.ru собрал лучшие снимки популярных инстаграм-блогеров, которые вдохновят вас на веселую семейную фотосессию.

1. Оденьтесь в едином стиле

2. Дополните реальность

3. Снимайте сценки из жизни вместо статичных поз

4. Проявите фантазию

5. Используйте необычные ракурсы

6. Сделайте аксессуары для фотосессии своими руками

7. Не проходите мимо красивого фона для фото

8. Вспомните про магию черно-белых фотографий

9. Добавьте юмора

10. Не заставляйте детей смотреть в объектив, снимайте их за занятиями и играми

11. Уделите внимание деталям

Если вы вдохновитесь примерами известных блогеров и сделаете свои фотографии, обязательно покажите их нам!