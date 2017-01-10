Когда твоя собака — лохматое чудо-юдо

Знакомьтесь, это комондоры (или венгерские овчарки) — представители удивительной и чрезвычайно редкой породы собак. Известный петербургский фотограф Андрей Селиверстов не смог устоять перед обаянием этих лохматых красавцев и сделал их заглавными персонажами для своего фотопроекта «Маленькие дети и их большие собаки».

Комондор — одна из самых крупных пород в мире, а потрясающая шерсть, которая с возрастом становится кудрявой и сворачивается в шнуры, делает собаку еще более массивной и внушительной. Только взгляните на эти «летающие швабры» — ну разве они не чудесны?

Фото на превью ANDY SELIVERSTOFF
Автор Andy Seliverstoff

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