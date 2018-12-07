Агентство Reuters опубликовало лучшие фото 2018 года — и они вызывают самые противоречивые чувства

12

12

11.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежегодно агентство Reuters публикует самые значительные фотографии уходящего года, и 2018-й не стал исключением. Фотографам Reuters удалось поймать в объектив как уникальные природные явления, так и неподдельные эмоции людей (и даже животных): радость, горе, отчаяние, страх, любопытство или удивление.

AdMe.ru делится со своими читателями 24 снимками из списка Reuters «Фотографии 2018 года» и надеется, что они затронут ваши сердца, заставят улыбнуться или сопереживать героям. Еще больше снимков можно увидеть на официальном сайте и в инстаграме агентства.

Медсестра проверяет недоношенного ребенка в инкубаторе, Сана, Йемен

16 января 2018 года.

Реакция местного жителя на пожар, который разразился в жилом районе Найроби, столицы Кении

28 января 2018 года.

Погонщик купает своего слона в загрязненной воде реки Ямуна, Нью-Дели, Индия

6 февраля 2018 года.

Британская королева Елизавета II сидит рядом с главным редактором Vogue Анной Винтур на модном шоу Ричарда Куинна. Лондонская неделя моды, Великобритания

20 февраля 2018 года.

Один из образов коллекции Gucci сезона «осень-зима — 2018/2019», Миланская неделя моды, Италия

21 февраля 2018 года.

Молодой священник бросает снежок во время сильного снегопада на площади Святого Петра в Ватикане

26 февраля 2018 года.

Женщина целует свою обезьяну во время празднования Фестиваля красок Холи — ежегодного индуистского фестиваля весны. Ченнаи, Индия

2 марта 2018 года.

Ребенок спит в сумке, город Бейт-Сава, Восточная Гута, Сирия

15 марта 2018 года.

Белка сидит на полу после операции по ампутации конечностей в Айдинском университете Стамбула, Турция

3 апреля 2018 года.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и принц Уильям покидают больницу Святой Марии со своим новорожденным сыном, Лондон

23 апреля 2018 года.

Певица Рианна прибыла в Метрополитен-музей на ежегодный Бал Института костюма (Met Gala), Нью-Йорк, США

7 мая 2018 года.

Британский принц Гарри и его жена Меган едут на конном экипаже после их свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, Великобритания

19 мая 2018 года.

Чемпионат мира по футболу. Уругвай против Португалии. Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду общается с рефери. Стадион «Фишт», Сочи, Россия

30 июня 2018 года.

Балерина наблюдает за трансляцией матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией в Михайловском театре. Санкт-Петербург, Россия

7 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу. Финал: Франция — Хорватия. Футболист сборной Франции Бенжамен Менди с трофеем после победы. Стадион «Лужники», Москва, Россия

15 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу. Финал: Франция — Хорватия. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино. Стадион «Лужники», Москва, Россия

15 июля 2018 года.

Туристы на Золотом мосту вблизи города Дананг, Вьетнам

1 августа 2018 года.

Девочка позирует для фотографии на гигантском листе водяной лилии во время ежегодного мероприятия, посвященного листьям лилии в Тайбэе, Тайвань

16 августа 2018 года.

Люди наблюдают за слонами из местного цирка, купающимися в Черном море в жаркий летний день в Евпатории, Крым

21 августа 2018 года.

Мужчина, тело которого покрыто пчелами, позирует для картины в Табуке, Саудовская Аравия

11 сентября 2018 года.

Человек сидит на скамейке в затопленном парке, когда река Кейп-Фир поднялась выше своего обычного уровня в Уилмингтоне, Северная Каролина, США

14 сентября 2018 года.

Спасение волонтером собак, оставленных в клетке владельцем во время наводнения после урагана «Флоренс», штат Северная Каролина, США

16 сентября 2018 года.

Мигрант стоит в очереди на спасательную шлюпку в порту Мотриль на юге Испании

2 октября 2018 года.

Чилийские полицейские шествуют с будущими полицейскими собаками во время ежегодного военного парада, Чили

19 сентября 2018 года.