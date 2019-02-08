Какие фото могли сделать знаменитости, если бы они встретили себя в молодости

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Пожалуй, каждый хотя бы раз испытывал желание перенестись назад во времени: дать себе дельный совет или подсказать счет какого-нибудь футбольного матча на чемпионате мира. На создание этой статьи нас вдохновила серия работ «Then & Now» фотохудожника Арда Гелинка (Ard Gelinck). Он представил, какие снимки могли сделать культовые личности, если бы им удалось вернуться в прошлое. Мы попробовали сделать нечто подобное, используя фото звезд, до которых гуру фотошопа еще не добрался.