Какие фото могли сделать знаменитости, если бы они встретили себя в молодости
Пожалуй, каждый хотя бы раз испытывал желание перенестись назад во времени: дать себе дельный совет или подсказать счет какого-нибудь футбольного матча на чемпионате мира. На создание этой статьи нас вдохновила серия работ «Then & Now» фотохудожника Арда Гелинка (Ard Gelinck). Он представил, какие снимки могли сделать культовые личности, если бы им удалось вернуться в прошлое. Мы попробовали сделать нечто подобное, используя фото звезд, до которых гуру фотошопа еще не добрался.
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20. Шер
19. Ричард Гир
18. Лина Хиди
17. Фредди Меркьюри
16. Барбра Стрейзанд
15. Леонардо Ди Каприо
14. Памела Андерсон
13. Энтони Хопкинс
12. Леди Гага
11. Арнольд Шварценнегер
10. Николь Кидман
9. Гэри Олдмен
8. Дженнифер Энистон
7. Майкл Джексон
6. Мерил Стрип
5. Пол Маккартни
4. Джулия Робертс
3. Брэд Питт
2. Долорес О’Риордан
1. Анджелина Джоли
Фото на превью PHIL ROACH/IPOL / GLOBE PHOTOS INC EAST NEWS, EAST NEWS