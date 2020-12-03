Как живет племя бутунг — люди с «электрическими» глазами, над которыми знатно поколдовала природа

В дебрях индонезийских джунглей живет племя бутунг. От других народов их отличает редкая аномалия — ярко-синий, почти «электрический» цвет глаз. Геолог Корчной Пасарибу сфотографировал этих необыкновенных людей, и его снимки вмиг разлетелись по всему интернету. Пользователи сети стали гадать, откуда в Индонезии появился целый народ с таким цветом глаз, ведь большинство местных жителей — кареглазые.

Нас в AdMe.ru до глубины души поразили фотографии геолога, и мы с удовольствием готовы разделить с вами наш восторг. А еще расскажем больше о загадочном племени бутунг.

Необычный цвет глаз появился у бутунгцев не просто так. Дело в том, что он связан с редким генетическим заболеванием — синдромом Ваарденбурга. Его причинами являются мутации в генах. Синдром Ваарденбурга, как правило, передается по наследству и приводит к гетерохромии и снижению слуха. Люди с этим заболеванием часто имеют «греческий» профиль, довольно широкую спинку носа и сросшиеся брови. А у 25 % страдающих синдромом есть седая прядь волос над лбом или они рано начинают седеть. По оценкам исследователей, заболевание присутствует в той или иной форме у 1 из 42 тыс. человек.

Синдром Ваарденбурга встречается нечасто, однако в племени бутунг таких людей довольно много. Возможно, это связано с тем, что все они живут на одном острове и, соответственно, многие приходятся друг другу родственниками. Помимо этого, в некоторых местных деревнях предпочтение отдается браку с троюродными братьями или сестрами. Это делается для того, чтобы сохранить имущество в семье.

Заболеванием страдают не все бутунгцы. У многих представителей этого народа карие глаза, как и у большинства жителей Индонезии. Также на острове Бутунг, где проживает племя, можно увидеть и таких людей, у которых один глаз голубой, а другой — карий.

Как уточнил геолог Пасарибу, бутунгцы не жалуются на плохое зрение, и «электрический» цвет глаз не вызывает у них никаких неудобств. Он поделился, что голубоглазое племя невероятно его вдохновило, потому что, по его мнению, оно является по-настоящему уникальным в своем роде.

Также геолог рассказал, что бутунгцы вовсе не чувствуют себя неловко, когда их снимают на камеру, и были рады поучаствовать в съемке. «Они очень дружелюбны, очень приветливы. Они не стесняются фотографироваться», — пояснил он.

Впрочем, существует и еще одна теория, почему ряд бутунгцев имеют голубые глаза. К югу от Бутунга есть небольшой остров, где находится деревня Каймбуава. Именно там много веков назад высадились португальские мореплаватели. Колонисты женились на принцессах местной королевской семьи, и по сей день их потомки щеголяют с голубыми глазами, как и их европейские предки.

Помимо аномально ярких глаз, у народа бутунг есть и другие вещи, которыми стоит гордиться. Например, взгляните на дворец Малиге. 4-этажное здание выполнено в традиционном стиле и вот уже много лет прочно стоит на земле без единого гвоздя.

У бутунгцев есть свои необычные традиции. Одна из них, под названием «посуо», призывает изолировать девочек-подростков на 4 дня подряд. Считается, что это поможет им быстрее достигнуть половой зрелости. Ранее обычай требовал оставить подростков в уединении на 40 дней.

Ананас — один из символов Бутунга: его фигурами украшают дома и общественные места по всему острову. Однако ананасы здесь не растут. Причина, по которой фрукт стал символом острова, заключается в том, что ананасы могут расти в разном климате и приспосабливаться к любой окружающей среде. Бутунгцы ассоциируют себя с ананасом и считают, что тоже могут адаптироваться к разным условиям.

На острове Бутунг имеются внушительные запасы природного асфальта и некоторых других полезных ископаемых. Но в последние годы жители начали понимать, что эти места обладают огромным туристическим потенциалом, который пока не реализован в полной мере. На побережье острова много пляжей с белоснежным песком, омываемым водами Тихого океана. Однако здесь слабо развита инфраструктура, в отличие от, например, наиболее популярного индонезийского курорта Бали.

Красота людей из племени бутунг действительно завораживает. Когда смотришь в их бездонные глаза, кажется, будто ангелы спустились с небес, чтобы поселиться в тропических лесах затерянного острова.