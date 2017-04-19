Как закончились 12 наших любимых сериалов

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Иногда затянувшийся сериал мы перестаем смотреть по разным причинам: нет времени, меняются интересы. Но нам все равно любопытно, чем же все-таки закончилась история, которая когда-то нас так сильно увлекала. AdMe.ru вспомнил, чем закончились сериалы, которые мы так и не досмотрели.

Остаться в живых Lost, 2004–2010

В заключительном сезоне загадочность сериала зашкаливает. События происходят в своеобразной альтернативной реальности, где рейс № 815 не разбивался. В финальном эпизоде Джек встречает своего отца, который объясняет, что это место — загробный мир, который они создали сами, чтобы найти друг друга и продолжить свой путь после смерти. В самом конце пассажиры собираются в церкви, открываются двери, из них пробивается яркий свет. Отец Джека говорит: «Пойдем и узнаем».

Побег Prison Break, 2005–2009

Последний сезон сериала посвящен борьбе с Компанией. Чтобы вернуться к нормальной жизни, героям предстоит многое, в том числе совместная работа с врагами. Майкл неизлечимо болен. В последней серии мы видим, как его друзья и жена Сара с уже подросшим сыном приходят к нему на могилу. Однако после финального эпизода вышел фильм, который и поставил точку в сериале. Из него мы узнали, что Майкл умер не от болезни, а пожертвовал собой ради спасения жены из тюрьмы. Его брату и жене передают диск с им записанным прощальным видео. В 2016 году появился первый трейлер нового сезона, который позиционируется как мини-сериал. Первый эпизод вышел в апреле 2017-го.

Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer, 1997–2003

В Саннидейле построили новую школу, в которой Баффи работает специалистом по трудным подросткам. Но спокойной учебе и жизни не бывать: во всем мире пробуждаются силы зла и идет охота на потенциальных Истребительниц, которые позже становятся избранными и получают необходимые силы и способности. Команда Баффи готовится к последнему бою, в результате которого Саннидейл будет полностью разрушен, а Адская Пасть — уничтожена.

Клан Сопрано The Sopranos, 1999–2007

Финал сериала разочаровал многих поклонников. Ожидалось, что главного героя, Тони Сопрано, или убьют, или наконец посадят в тюрьму — так заканчивали все, кто занимался организованной преступностью в сериале. Но в финальной серии семья Сопрано просто собирается на обед в ресторане, заходит человек, похожий на киллера, который, кажется, сейчас поставит драматическую точку в истории, но он проходит мимо и удаляется в уборную.

Альф Alf, 1986–1990

Этот очаровательный инопланетянин с планеты Мелмак стал практически нашим другом детства. Его проницательный ироничный юмор стал чем-то совершенно новым в мире семейных комедийных сериалов. Но закончилась история довольно грустно. Альфу удалось связаться со своими друзьями Скипером и Рондой, которые предложили ему открыть новый Мелмак. Попрощавшись с семьей Таннеров, Альф отправляется в поле, где его должны подобрать друзья. Неожиданно появляются военные и, отпугнув летательный аппарат, забирают Альфа.

Зачарованные Charmed, 1998–2006

В последнем эпизоде в очередной схватке со злом погибают Фиби и Пейдж. Пайпер берет волшебное кольцо и переносится в прошлое, чтобы спасти сестер. Попав в 1975 год, она встречает своих родителей, которым рассказывает о том, что она из будущего, и просит у них помощи. Ее план удается, сестры выигрывают войну с демонами. Они возвращаются к нормальной жизни, а на борьбу со злом становится их следующее поколение.

Удивительные странствия Геракла Hercules: The Legendary Journeys, 1995–1999

Гера освобождается из Тартара благодаря сыну Немезиды Эвандеру. Тот слушает свою бабушку (Геру), которая просит его освободить титанов. Герои останавливают их и не дают разгромить Олимп. Позже Эвандеру удается примирить Геру и Зевса, а Геракл и Иолай решают продолжить свой героический путь, помогая нуждающимся и совершая новые подвиги.

Клиника Scrubs, 2001–2010

Любимая многими «Клиника» насчитывает 9 сезонов. Большие поклонники сериала не считают 9-й сезон продолжением и относятся к нему скептически. В нем идет повествование от лица студентки медицинского колледжа. Джей Ди возвращается в «Святое Сердце», чтобы преподавать в медицинской школе вместе с Терком и остальными. Спустя 8 лет Джей Ди и Эллиот наконец-то расставляют все точки над «i» — супруги ждут своего первенца.

Тайны Смолвиля Smallville, 2001–2011

10 лет мы наблюдали за становлением супермена. В течение всего сериала он сражался со злом во всем мире, но главная угроза пришлась на заключительный сезон. К Земле приближается планета Апокалипсис, на которой царствует Дарксайд. Кларк впервые за все время облачается в костюм супермена и буквально кулаками выталкивает Апокалипсис подальше от Земли, спасая планету и друга Оливера, который был заражен тьмой Дарксайда.

Секретные материалы The X-files, 1993–2001

Сериал заканчивается 2 эпизодами под одним названием — «Истина». Агент Малдер проникает на секретную базу, где убивает суперсолдата, которого на самом деле убить невозможно. Несмотря на то что, по сути, он не совершил убийство, его обвиняют и приговаривают к смертной казни. Скалли и Скиннер устраивают побег и освобождают его, после чего оба агента сбегают в Канаду. В 2016 году вышел 10-й сезон, который одновременно является продолжением и перезапуском сериала. Он выполнен в формате мини-сериала и состоит из 6 эпизодов.

Друзья Friends, 1994–2004

Моника и Чендлер усыновляют близняшек. Росс признается Рэйчел в любви, и их отношения возобновляются. В финальной сцене друзья покидают пустую квартиру Моники и направляются в Центральную кофейню за последней чашечкой кофе.

Зена — королева воинов Xena: Warrior Princess, 1995–2001