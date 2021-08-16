Как выглядят 15+ знаменитостей на профессиональных фото и домашних снимках без фильтров

Звезды на профессиональных фото, дефилирующие на красной дорожке, представляются нам немножко неземными. Их образы в эксклюзивных нарядах, с укладками и макияжем от топовых стилистов кажутся продуманными до мелочей. Но в повседневной жизни всемирно известные женщины кажутся такими же простыми, как и мы с вами.

Нам в AdMe.ru нравится, когда знаменитости не стесняются показать своим поклонникам фото без фильтров и фотошопа. Мы решили сравнить, как выглядят звезды на профессиональных снимках и в обычной жизни.

Шэрон Стоун

Дженнифер Лопес

Шарлиз Терон

Кейт Хадсон

Джулия Робертс

Сальма Хайек

Джулианна Мур

Милла Йовович

Мишель Пфайффер

Николь Кидман

Риз Уизерспун

Кэмерон Диас

Хэлли Берри

Блейк Лайвли

Дженнифер Энистон

Наталия Орейро