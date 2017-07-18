Как выглядят 12 самых известных супермоделей мира без макияжа

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Супермодели всегда окружены ореолом «идеальной красоты», как того требуют работа на подиуме и миллионные контракты. И в итоге мы уже не представляем наших любимых красоток без макияжа, не замечая, как многим идет полное его отсутствие.



AdMe.ru предлагает взглянуть на супермоделей, которые не потеряли бы своего титула, даже если в мире вдруг исчезла бы вся косметика.