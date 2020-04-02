Как выглядели бы знаменитости, если бы были обычными людьми
Мы настолько привыкли к тому, что знаменитости всегда выглядят шикарно, что трудно представить, что все могло бы сложиться иначе. Но нью-йоркский художник Дэнни Эванс (Danny Evans) в своем проекте «Планета Хилтрон» дал волю фантазии и сделал знаменитых людей такими, какими они могли бы быть в обычной жизни.
AdMe.ru впечатлился тем, как точно и иронично художник преобразил мировых знаменитостей. Пожалуй, некоторых вы и вовсе не узнаете без подписи.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Джонни Депп
Дэвид и Виктория Бекхэм
Николь Кидман
Скарлетт Йоханссон
Мадонна и Леди Гага
Дженнифер Лопес
Сара Джессика Паркер
Майли Сайрус
Гвинет Пэлтроу
Рианна
Ники Минаж
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Том Круз
Дженнифер Энистон
Jay-Z и Бейонсе
Кто из знаменитостей, по вашему мнению, изменился сильнее всех? Как вам такие перемены в их облике?
Фото на превью planet_hiltron / Instagram, planet_hiltron / Instagram