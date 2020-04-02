Как выглядели бы знаменитости, если бы были обычными людьми

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы настолько привыкли к тому, что знаменитости всегда выглядят шикарно, что трудно представить, что все могло бы сложиться иначе. Но нью-йоркский художник Дэнни Эванс (Danny Evans) в своем проекте «Планета Хилтрон» дал волю фантазии и сделал знаменитых людей такими, какими они могли бы быть в обычной жизни.