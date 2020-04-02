Как выглядели бы знаменитости, если бы были обычными людьми

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Мы настолько привыкли к тому, что знаменитости всегда выглядят шикарно, что трудно представить, что все могло бы сложиться иначе. Но нью-йоркский художник Дэнни Эванс (Danny Evans) в своем проекте «Планета Хилтрон» дал волю фантазии и сделал знаменитых людей такими, какими они могли бы быть в обычной жизни.

AdMe.ru впечатлился тем, как точно и иронично художник преобразил мировых знаменитостей. Пожалуй, некоторых вы и вовсе не узнаете без подписи.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Джонни Депп

Дэвид и Виктория Бекхэм

Николь Кидман

Скарлетт Йоханссон

Мадонна и Леди Гага

Дженнифер Лопес

Сара Джессика Паркер

Майли Сайрус

Гвинет Пэлтроу

Рианна

Ники Минаж

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Том Круз

Дженнифер Энистон

Jay-Z и Бейонсе

Кто из знаменитостей, по вашему мнению, изменился сильнее всех? Как вам такие перемены в их облике?

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