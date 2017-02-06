Как на самом деле одеваются девушки в разных странах мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наша жизнь полна стереотипов, но мы в AdMe.ru любим развенчивать мифы. К примеру, в мире моды: мы привыкли считать, что в восточных странах женщины ходят только в черных одеждах, что француженки прогуливаются по улицам в беретах с багетом под мышкой, а итальянки ни дня не проводят без шопинга и нарядов от кутюр. Приглашаем вас в модное путешествие по планете прямо сейчас, и кто знает, возможно, эта статья вдохновит вас на приключение, чтобы убедиться в правдивости нашего расследования.

Иран

Хотя в Иране существует закон, обязывающий всех женщин носить платок, по сравнению с другими восточными странами модницам этой страны предоставлена некоторая свобода при выборе одежды. Зачастую получаются потрясающие образы с восточным колоритом.

Япония

Да, некоторые японки обожают короткие юбки, мультяшные образы и высокие платформы, но так одеваются только представители субкультур. Большинство девушек предпочитают элегантные образы с очаровательными деталями, которые делают их стиль неповторимым: они любят симпатичные носочки, прямые силуэты, красивые аксессуары.

Франция

Парижский шик — это простые, лаконичные и стильные образы. Базовые вещи с акцентами, хулиганские сочетания, отсутствие кричащих логотипов и вычурности, а также капелька небрежности — и вот вы настоящая парижанка!

Италия

Далеко не все итальянки наряжаются в яркие дизайнерские платья и массивные украшения — пожалуй, такое можно увидеть только на модных показах или на состоятельных женщинах. В целом жительницы Апеннинского полуострова одеваются в зависимости от возраста: молодежь предпочитает casual, но с возрастом стиль становится все более элегантным. Даже на пенсии женщина в Италии не перестает быть женщиной: всегда следит за собой и обновляет гардероб.

Россия

Русские девушки славятся на весь мир своей красотой: во-первых, здесь сыграло свою роль этническое разнообразие страны, во-вторых, россиянки очень любят ухаживать за собой и выглядеть на все 100. Женственные образцы в сочетании с каблуками часто можно встретить на улицах городов даже в холодное время года. В последнее время жительницы мегаполисов все чаще выбирают комфорт и удобство в одежде, но не лишают своих образов стиля и изюминки.

Великобритания

Думаете, британки день изо дня одевают классические пальто и тренчи, разбавляя образы строгой клеткой? Как бы не так! Здесь умеют сочетать несочетаемое, экспериментировать со стилем, добавлять в образ крутые акценты. Англичанки идут впереди мировой моды и не заботятся о трендах, потому что тренды зарождаются здесь и только потом «облагораживаются» в других модных столицах мира.

Китай

Мода в Китае меняется стремительно: еще недавно жительницы Поднебесной были сумасшедшими шопоголиками, которые сметают с полок все лучшее, а сейчас у китаянок формируется собственный стиль. Модницы обожают одежду с логотипами, яркие акценты, бижутерию, не боятся экспериментировать и искать что-то свое.