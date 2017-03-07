Как изменились звезды с момента их первого появления на премии «Оскар»

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Многие из нас с предвкушением ждут каждое вручение премии «Оскар»: нам не терпится узнать имена победителей и, конечно же, хочется полюбоваться на любимых звезд. Ведь они всегда на высоте и каждый раз удивляют нас чем-то новым.

Сегодня AdMe.ru вспоминает, как выглядели известные актрисы и актеры на красной дорожке премии «Оскар» в начале своего звездного пути.