Как изменились звезды с момента их первого появления на премии «Оскар»

Многие из нас с предвкушением ждут каждое вручение премии «Оскар»: нам не терпится узнать имена победителей и, конечно же, хочется полюбоваться на любимых звезд. Ведь они всегда на высоте и каждый раз удивляют нас чем-то новым.

Сегодня AdMe.ru вспоминает, как выглядели известные актрисы и актеры на красной дорожке премии «Оскар» в начале своего звездного пути.

Гвинет Пэлтроу

1994/ 2016

Кейт Уинслет

1996/ 2016

Кейт Хадсон

2001/ 2017

Риз Уизерспун

2002/ 2017

Эми Адамс

2006/ 2017

Дженнифер Энистон

2006/ 2017

Энн Хэтэуэй

2004/ 2016

Сальма Хайек

1997/ 2017

Леонардо Ди Каприо

1994/ 2017

Скарлетт Йоханссон

2004/ 2017

Мэтт Деймон

1998/ 2017

Хэлли Берри

1996/ 2017

Фото на превью Dave Lewis/REX, David Fisher/REX

3 На склад!
8 Комментарии
  • 7 марта 2017
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