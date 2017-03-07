Как изменились звезды с момента их первого появления на премии «Оскар»
Многие из нас с предвкушением ждут каждое вручение премии «Оскар»: нам не терпится узнать имена победителей и, конечно же, хочется полюбоваться на любимых звезд. Ведь они всегда на высоте и каждый раз удивляют нас чем-то новым.
Сегодня AdMe.ru вспоминает, как выглядели известные актрисы и актеры на красной дорожке премии «Оскар» в начале своего звездного пути.
Гвинет Пэлтроу
1994/ 2016
Кейт Уинслет
1996/ 2016
Кейт Хадсон
2001/ 2017
Риз Уизерспун
2002/ 2017
Эми Адамс
2006/ 2017
Дженнифер Энистон
2006/ 2017
Энн Хэтэуэй
2004/ 2016
Сальма Хайек
1997/ 2017
Леонардо Ди Каприо
1994/ 2017
Скарлетт Йоханссон
2004/ 2017
Мэтт Деймон
1998/ 2017
Хэлли Берри
1996/ 2017
Фото на превью Dave Lewis/REX, David Fisher/REX