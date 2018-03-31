Как изменились 25 любимых всеми звезд, которые внезапно исчезли с телеэкранов
Мир шоу-бизнеса таков, что многие звезды в определенный момент исчезают из поля зрения по разным причинам. И мало кто сегодня вспоминает о тех, кто когда-то взрывал музыкальные чарты, мелькал на афишах кино или в ТВ-шоу. По MTV не крутят клипы Аврил Лавин, а героям «Американского пирога» уже под 40 и больше.
AdMe.ru нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды с тех времен, когда были популярными.
1. Аврил Лавин
2. Кайли Миноуг
3. Джош Хартнетт
4. Кортни Кокс
5. Люси Лоулесс
6. Пинк
7. Пэрис Хилтон
8. Джессика Симпсон
9. Кристиан Слэйтер
10. Кевин Сорбо
11. Мина Сувари
12. Джон Траволта
13. Ферги
14. Алисса Милано
15. Томас Джейн
16. Сара Мишель Геллар
17. Фредди Принц — младший
18. Хайди Клум
19. Том Уэллинг
20. Дженнифер Кулидж
21. Джоди Фостер
22. Алисия Сильверстоун
23. Хилари Дафф
24. Эми Ли
25. Брендан Фрейзер
Фото на превью Everett Collection/East News, DC Comics