Как изменились 25 любимых всеми звезд, которые внезапно исчезли с телеэкранов

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Мир шоу-бизнеса таков, что многие звезды в определенный момент исчезают из поля зрения по разным причинам. И мало кто сегодня вспоминает о тех, кто когда-то взрывал музыкальные чарты, мелькал на афишах кино или в ТВ-шоу. По MTV не крутят клипы Аврил Лавин, а героям «Американского пирога» уже под 40 и больше.