Как выглядели 10 «ангелов» Victoria’s Secret во времена своих первых показов для бренда

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«Ангелы» Victoria’s Secret — наиболее известные модели, которые являются лицами бренда. Они называются так, потому что во время показов выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами. «Ангелы» принимают участие в шоу без предварительного кастинга, в отличие от обычных моделей компании. Однако в 2019 году ни те ни другие не будут блистать на подмостках, демонстрируя продукцию бренда: впервые за четверть века Victoria’s Secret отменил ежегодный показ. Компания взяла тайм-аут, чтобы определиться, в каком направлении двигаться дальше.

А мы в AdMe.ru тем временем решили вспомнить, как выглядели известнейшие представительницы Victoria’s Secret в начале своего звездного пути, и посмотреть, как они менялись с годами.

1. Жизель Бюндхен

Карьера бразильской супермодели Жизель Бюндхен началась совершенно случайно: 14-летняя девушка сидела в McDonald’s, когда ее заметил представитель модельного агентства. С Victoria’s Secret Жизель работала с 1999 года, ее контракт истек в 2007-м. Сейчас Бюндхен имеет собственную марку нижнего белья, снимается в клипах и кино, занимается благотворительностью.

2. Адриана Лима

Как и Жизель Бюндхен, Адриана Лима стала моделью Victoria’s Secret в 1999 году. Ее снимки украшали обложки самых известных журналов: GQ, ELLE, Esquire, Vogue, Marie Claire. Красавица принимала участие почти во всех показах известного бренда.

3. Бехати Принслу

Бехати Принслу — действующий «ангел» Victoria’s Secret. Она работает моделью с 15 лет и сотрудничает с брендом с 2007 года. В 2009 году красавица (которая, кстати, замужем за музыкантом Адамом Левином) вошла в список самых горячих моделей мира.

4. Каролина Куркова

Чешская супермодель Каролина Куркова заключила контракт с компанией в 2005 году, хотя первые показы для Victoria’s Secret с ее участием состоялись еще в 2000-м. В 2007 году девушку признавали самой сексуальной блондинкой Европы. Интересно, что фотографии Каролины приходится корректировать с помощью фотошопа из-за одной особенности: в детстве девочка перенесла операцию и теперь у нее отсутствует пупок.

5. Алессандра Амбросио

Впервые Алессандра приняла участие в шоу бренда в 2001 году. Спустя 3 года модель стала лицом новой линии белья Pink. В этом году Амбросио создала свой собственный бренд: вместе с сестрой они выпускают купальники GAL Floripa.

6. Летиция Каста

Летиция Каста стала ведущей моделью Victoria’s Secret в 18 лет, а в 1998 году заключила с компанией полноценный контракт. Каста известна не только как модель, но и как актриса. Ее звездным часом стал фильм «Генсбур. Любовь хулигана», где Летиция сыграла французскую кинодиву Брижит Бардо.

7. Миранда Керр

Миранда Керр стала первым австралийским «ангелом» Victoria’s Secret. Подписав контракт с этим брендом в 2007-м, Миранда быстро обрела популярность, и ее портреты стали украшать обложки ведущих журналов. Пути модели и Victoria’s Secret разошлись в 2013-м. Тогда же Керр заняла 2-е место в списке самых богатых моделей мира по версии Forbes.

8. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли стала моделью в 16 лет благодаря воле случая. Девушка отправила резюме в модельное агентство — она хотела получить место специалиста по связям с общественностью. В ответ пришло приглашение попробовать себя в роли модели. Хантингтон-Уайтли была «ангелом» Victoria’s Secret c 2006 по 2010 год.

9. Тайра Бэнкс

Впервые Тайра Бэнкс вышла на подиум бренда в 1996 году и работала с Victoria’s Secret до 2005 года. Тайра сделала успешную карьеру не только в модельном бизнесе, но и на телевидении: она создала популярное шоу «Топ-модель по-американски». К тому же модель вела свою ток-программу «Шоу Тайры Бэнкс».

10. Хайди Клум