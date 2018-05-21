Известный бренд решил доказать, что совершенство — это миф, и снял в своей рекламе 6 особенных моделей

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Недавно известный бренд женской одежды Missguided устроил бодипозитивную рекламную кампанию с хештегами #KeepOnBeingYou и #InYourOwnSkin, для которой привлек 6 моделей, чья яркая внешность мало вписывается в общепринятые стандарты. У каждой из этих девушек есть свои особенности, которые, вопреки всем стереотипам, не помешали им добиться успеха.

AdMe.ru предлагает вам побольше узнать о необычных моделях и убедиться, что настоящая красота и в самом деле имеет множество обликов, размеров и форм. Итак, знакомьтесь: это Майя, Джоан, Бэт, Мариана, Полли и Изабелла.

Полли Элленс (Polly Ellens)

Возможно, вы уже видели эту рыжеволосую красавицу прежде. Полли начала карьеру модели несколько лет назад, и с тех пор ее популярность растет как снежный ком. По словам девушки, все женщины в ее семье были уверенными в себе, и если бы не это их качество, то она, возможно, не стала бы тем, кем она является на сегодняшний день.

В юном возрасте Полли пыталась замаскировать свои веснушки при помощи автозагара и других средств, но быстро поняла, что ей не хочется этого делать. Надо отметить, что позитивное отношение к этой особенности привело к тому, что в последнее время веснушки не только перестали скрывать, но и начали рисовать и даже наносить на лицо в виде татуировки.

Мариана Мендес (Mariana Mendes)

24-летняя модель и модный дизайнер из Бразилии любит себя такой, какая она есть, и нам есть чему у нее поучиться. Мариана появилась на свет с большим родимым пятном на лице, и ее мама, опасаясь, что девочку будут дразнить, обратилась к врачам за помощью. Попытки убрать невус лазером успехом не увенчались, но, к счастью, сама Мариана не восприняла это как трагедию.

В жизни Мариане встречались люди, которые называли ее «уродливой» и «странной», но это всего лишь их мнение, которое ее не беспокоит, ведь она считает свое родимое пятно такой же частью себя, как руки или ноги.

Изабелла Фернандес (Isabella Fernandes)

Изабелла — студентка университета, которая в 17 лет получила ожоги во время пожара у себя дома. Это страшное происшествие оставило после себя шрамы, но девушка научилась их не стесняться, и в этом ей очень помогли фотосессии.

Хотя в начале своей первой съемки Изабелла чувствовала себя скованно, она обнаружила, что процесс оказывает на нее буквально терапевтическое воздействие, помогая принять свое новое тело. Теперь модель гордится тем, что может демонстрировать себя, когда ей хочется и на своих условиях.

Майя Спенсер-Беркли (Maya Spencer-Berkeley)

20-летняя Майя страдает от буллезного эпидермолиза — редкого генетического заболевания, при котором на коже образуются болезненные пузырьки и язвы от малейшего трения (например, при соприкосновении с одеждой). Для Майи участие в рекламной кампании — это возможность рассказать о том, что в мире существуют люди с такой же особенностью, как у нее, и что, несмотря ни на какие внешние изъяны, к своему телу нужно относиться с уважением и любовью.

Бэт Брайс (Beth Brice)

Для студентки колледжа Бэт участие в рекламной кампании оказалось первым модельным опытом. Представители Missguided сами нашли девушку и попросили ее стать их моделью. Бэт согласилась, хотя и была удивлена таким предложением, ведь сама она всегда старалась спрятать свою кожу из-за псориаза. Участие в этом событии помогло Бэт принять себя такой, какая она есть, и почувствовать себя более уверенно.

Джоан Дион (Joanne Dion)

Своей необычной внешностью Джоан обязана альбинизму. Девушке 21 год, и в настоящее время она получает профессию бухгалтера, совмещая учебу и работу модели plus-size. По мнению Джоан, красота — это нечто большее, чем внешность и внутренний мир человека, это еще и то, что сам человек приносит во внешний мир, то, как он подает себя, и какое будущее он для себя видит.

Рекламная кампания Missguided получила массу позитивных отзывов и вдохновила других девушек поделиться своими фотографиями в Instagram, чтобы доказать, что мода существует для каждого, а не только для людей с идеальной фигурой и безупречной кожей. Вот несколько примеров:

Энам Асиама (Enam Asiama)

Энам Асиама родом из Ганы, но в настоящее время живет в Великобритании, где работает моделью plus-size. Ее уверенности в себе можно только позавидовать, и вряд ли у кого-то повернется язык назвать ее «некрасивой».

Ребекка Зубек (Rebecca Zoubek)

У Ребекки анетодермия — редкое заболевание кожи, которого она долго стеснялась и носила лишь закрытую одежду. К счастью, теперь все изменилось, и Ребекка смогла принять себя и свое тело.

Зоуи Уорлоу (Zoe Warlow)

«Да какая разница? Мода не должна всегда стройнить и представлять твое тело лишь в самом выгодном свете. Порой мода может быть абсурдной».

Дженна Уорд (Jenna Ward)

«Да, я могла бы отредактировать это фото, чтобы спрятать мой целлюлит и мои усталые глаза, но ведь все это — настоящая я, такая, какая есть на самом деле».