Израильский художник показал, что скрывается за семейными буднями
Вдохновленный семейной жизнью, художник из Израиля Иегуда Девир (Yehuda Devir) рисует комиксы о своей жене, которые полны любви и искрометного юмора. Его иллюстрации — это небольшие эпизоды, которые отражают саму суть совместной жизни.
AdMe.ru сделал подборку новых работ художника. В его комических иллюстрациях каждый узнает себя!
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Узнаете в этих иллюстрациях эпизоды из своей жизни? А свою половинку?
Фото на превью jude_devir/instagram, jude_devir/instagram