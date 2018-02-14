Израильский художник показал, что скрывается за семейными буднями

Вдохновленный семейной жизнью, художник из Израиля Иегуда Девир (Yehuda Devir) рисует комиксы о своей жене, которые полны любви и искрометного юмора. Его иллюстрации — это небольшие эпизоды, которые отражают саму суть совместной жизни.

AdMe.ru сделал подборку новых работ художника. В его комических иллюстрациях каждый узнает себя!

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Узнаете в этих иллюстрациях эпизоды из своей жизни? А свою половинку?

Фото на превью jude_devir/instagram, jude_devir/instagram

73 На склад!
8 Комментарии
  • 14 февраля 2018
  • 8
  • 32831

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