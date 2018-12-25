Итальянский фотограф путешествует по миру и делает снимки детей с их любимыми вещами
Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti), итальянский фотограф, создал необычный проект под названием «Истории игрушек», в рамках которого сделал серию фото о повседневной жизни детей со всего мира. Он уже навестил детей в Индии, США, Кении, Японии и 50 других странах. Хотя игрушки у каждого разные, все дети одинаково гордятся правом обладать ими, независимо от того, идет ли речь о коллекции самолетов или об одной-единственной обезьянке.
Мы в AdMe.ru прониклись простым и глубоким замыслом этих фотографий и хотели бы поделиться снимками с вами.
Тангавизи, 3 года (Кения)
Цзы И, 3 года (Китай)
Лукас, 3 года (Австралия)
Юлий, 3 года (Швейцария)
Арафа и Аиша, 4 года (Занзибар)
Тира, 5 лет (Швеция)
Мауди, 3 года (Замбия)
Орли, 6 лет (США)
Аллена, 4 года (Филиппины)
Миккель, 3 года (Норвегия)
Бетсайда, 6 лет (Гаити)
Джулия, 3 года (Албания)
Таха, 4 года (Ливан)
Реана, 5 лет (Малайзия)
Каллум, 4 года (США)
Талия, 5 лет (Алжир)
Оскар, 6 лет (Великобритания)
Радхика, 6 лет (Индия)
Ватчарапон, 3 года (Таиланд)
Абель, 4 года (Мексика)
Роксанна, 5 лет (Франция)
Луи, 4 года (Колумбия)
Ботл, 4 года (Ботсвана)
Райан, 6 лет (ЮАР)
Элен, 5 лет (Грузия)
Фермина, 5 лет (Уругвай)
Норден, 5 лет (Марокко)
Алессия, 5 лет (Италия)
Ноэль, 5 лет (США)
Найа, 3 года (Никарагуа)
Пупут, 4 года (Индонезия)
Дэвид, 5 лет (Мальта)
Лорен, 6 лет (Канада)
Эрнесто, 3 года (Италия)
Шотаро, 5 лет (Япония)
Чива, 4 года (Малави)
Какое из этих фото произвело на вас самое сильное впечатление?
Фото на превью Gabriele Galimberti