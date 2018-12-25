Итальянский фотограф путешествует по миру и делает снимки детей с их любимыми вещами

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Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti), итальянский фотограф, создал необычный проект под названием «Истории игрушек», в рамках которого сделал серию фото о повседневной жизни детей со всего мира. Он уже навестил детей в Индии, США, Кении, Японии и 50 других странах. Хотя игрушки у каждого разные, все дети одинаково гордятся правом обладать ими, независимо от того, идет ли речь о коллекции самолетов или об одной-единственной обезьянке.

Мы в AdMe.ru прониклись простым и глубоким замыслом этих фотографий и хотели бы поделиться снимками с вами.

Тангавизи, 3 года (Кения)

Цзы И, 3 года (Китай)

Лукас, 3 года (Австралия)

Юлий, 3 года (Швейцария)

Арафа и Аиша, 4 года (Занзибар)

Тира, 5 лет (Швеция)

Мауди, 3 года (Замбия)

Орли, 6 лет (США)

Аллена, 4 года (Филиппины)

Миккель, 3 года (Норвегия)

Бетсайда, 6 лет (Гаити)

Джулия, 3 года (Албания)

Таха, 4 года (Ливан)

Реана, 5 лет (Малайзия)

Каллум, 4 года (США)

Талия, 5 лет (Алжир)

Оскар, 6 лет (Великобритания)

Радхика, 6 лет (Индия)

Ватчарапон, 3 года (Таиланд)

Абель, 4 года (Мексика)

Роксанна, 5 лет (Франция)

Луи, 4 года (Колумбия)

Ботл, 4 года (Ботсвана)

Райан, 6 лет (ЮАР)

Элен, 5 лет (Грузия)

Фермина, 5 лет (Уругвай)

Норден, 5 лет (Марокко)

Алессия, 5 лет (Италия)

Ноэль, 5 лет (США)

Найа, 3 года (Никарагуа)

Пупут, 4 года (Индонезия)

Дэвид, 5 лет (Мальта)

Лорен, 6 лет (Канада)

Эрнесто, 3 года (Италия)

Шотаро, 5 лет (Япония)

Чива, 4 года (Малави)

Какое из этих фото произвело на вас самое сильное впечатление?

Фото на превью Gabriele Galimberti

  • 28
  • 25
  • 14
  • 13.8k

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