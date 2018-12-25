Итальянский фотограф путешествует по миру и делает снимки детей с их любимыми вещами

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Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti), итальянский фотограф, создал необычный проект под названием «Истории игрушек», в рамках которого сделал серию фото о повседневной жизни детей со всего мира. Он уже навестил детей в Индии, США, Кении, Японии и 50 других странах. Хотя игрушки у каждого разные, все дети одинаково гордятся правом обладать ими, независимо от того, идет ли речь о коллекции самолетов или об одной-единственной обезьянке.