Девушка допустила большую оплошность во время фотосессии и теперь рекламирует буквально все на свете

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знакомьтесь, это Шубнум Хан (Shubnum Khan) — журналист из ЮАР, художник, автор книги о мусульманках из Индии в Южной Африке «Луковые слезы» (Onion Tears) и блогер. Она же, сама того не зная, стала лицом McDonald’s в Китае, продавала ковры в Нью-Йорке, рекламировала иммиграцию в Канаде и отличилась еще во многих вещах, не получив за это ни цента. Причина банальна: в свое время девушка недостаточно внимательно прочитала условия договора на бесплатные услуги. Своим опытом она поделилась в твиттере.

Мы в AdMe.ru нашли историю Шубнум не только интересной, но и весьма поучительной и хотим предостеречь наших читателей от попадания в такую ситуацию. Ведь на месте этой девушки может оказаться любой из нас.

Цена бесплатной фотосессии

Около 6 лет назад Шубнум с удивлением узнала от своих друзей из Канады, что она, оказывается, пропагандирует иммиграцию в их местной газете. Девушка не возражала против иммигрантов, но была удивлена, что ее лицо оказалось в рекламе.

«Вы говорите „иммигрант“».

Друзья напомнили, что несколько лет назад она поучаствовала в фотопроекте «Сто лиц». Фотограф в Дурбане снимал 100 человек разных национальностей. Шубнум тогда соблазнилась возможностью совершенно бесплатно получить несколько профессиональных снимков и подписала соглашение, как она думала, на использование фото в портфолио. Написанное мелким шрифтом она упустила из виду. Всего тогда сделали 3 портрета с разными выражениями лица. Все они оказались в свободной продаже на фотостоках.

Конечно же, Шубнум связалась с фотографом. На ее претензию он ответил, что сожалеет о неудобствах, но все произошедшее было абсолютно законным и детали были разъяснены еще перед фотосъемкой. Фотограф согласился убрать снимки со своего сайта, но предупредил, что уже никак не может воспрепятствовать тому, чтобы они распространялись по интернету.

Таким образом, за короткий срок девушка узнала о том, что она: Приглашала иммигрантов в Канаду и Уругвай.

Продавала ковры в Нью-Йорке.

Стала экспертом по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу и даже организовывала туристические поездки по этим направлениям.

Обзавелась ужасными мешками под глазами и с трудом избавилась от них с помощью антивозрастного крема, а также в другой клинике подлечила подпорченную беременностью кожу.

«У меня была ужасная мелазма и белые пятна на коже после беременности. Дина М.».

Лечила зубы под наркозом в Вирджинии.

Сделала лазерную коррекцию зрения и осталась ею довольна.

Неоднократно сменила национальность, например стала индианкой (достаточно точки на лбу!) и американкой.

«Изучение Индии».

Право на «смену личности и имени»

Особенно поразили Шубнум сайты, где не просто использовали фото, а включили девушку в список сотрудников фирмы. Так она стала фейковыми менеджером, гидом, учителем и няней одновременно. Последнее особенно ужаснуло: если у этого агентства фальшивый список работников, кто же на самом деле сидит с детьми? И как после этого можно доверять информации из интернета?

Сравните этот список «менеджеров» с отзывами счастливых выпускников курсов патронатных воспитателей (совмещающих функции учителя и приемного родителя для воспитанников) на фото ниже. Вы заметили, что не только лицо Шубнум присутствует в обоих случаях?

Фотограф подтвердил: в соглашении был пункт, предусматривающий возможность «искажения личности и присвоения фальшивого имени». Это значило, что покупатели фото могли абсолютно легально выдавать ее образ за кого угодно — будь то довольный клиент, постоянный сотрудник или даже ищущая романтических отношений женщина.

Пользователи сети не преминули возможностью поделиться с девушкой своими находками. Кто-то рассказал о плакате на остановке в Лондоне, кто-то поделился ссылками на всевозможные сайты клиник, банков, спортивных соревнований и проч. Шубнум даже появилась на постерах McDonald’s в Индии, Китае и Южной Корее — естественно, совершенно бесплатно.

О чем говорит нам история Шубнум Хан?

Не всегда бесплатная фотосессия — это хорошо. Права на фото в таком случае, как правило, переходят к фотографу, и он может не только добавить эти фото в портфолио, но и выставить на продажу. Обязательно читайте соглашение — от начала и до конца, особенно то, что написано мелким шрифтом.

Фото, попавшее в интернет, невозможно оттуда удалить. Его будут использовать многократно и в самых различных целях. Если вы думаете, что быть «лицом» чего-то — это забавно, вспомните, что вы никак не можете повлиять на то, что будете рекламировать. К тому же таким моделям не платят ни копейки.

Не стоит верить всему, что написано в интернете: из сотни указанных на сайте «серьезной компании» менеджеров половина может оказаться просто лицами с фотостоков. Увы, сегодня любую информацию, увиденную в сети, следует проверять (например, через отзывы на сторонних ресурсах).