История Энни Лейбовиц — фотографа, который не боится указывать звездам, как себя вести и что делать

Энни Лейбовиц, пожалуй, самая известная женщина-фотограф современности и та, к кому звезды готовы ехать и лететь на съемку, зная, что в результате получится что-то фантастическое.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии, которые сделаны мастерами своего дела, и решили поделиться впечатляющими работами Лейбовиц, а также фактами из ее жизни.

Увлечение фотографией началось еще в детстве, она снимала семью и друзей, но это было только хобби. Когда Энни поступила в Институт искусств в Сан-Франциско, чтобы стать учителем живописи, то начала ходить в фотокружок и сменила направление.

В начале своей карьеры, когда Энни Лейбовиц уже работала в журнале Rolling Stone, она пыталась стать своей для тех людей, кого фотографирует. Для этого она проводила с героями фоторепортажей много времени: например, в 1975 году отправилась в гастрольный тур ​​​​по Америке с группой The Rolling Stones и смогла сделать искренние, атмосферные кадры. Она стремилась оказаться внутри ситуации, стать частью происходящего, чтобы незаметно ловить на камеру жизнь. Так получился в том числе самый известный непарадный снимок Мика Джаггера в лифте.

Она была одной из первых женщин-фотографов, кого я запомнил. Она была на редкость ненавязчивой. Ты даже забывал, что Энни ходит рядом. Кит Ричардс

Энни Лейбовиц удавалось не только быть незаметной для того, кого она снимает, но и великолепно передавать движение в кадре. Вероятно, потому, что ее мать преподавала современный танец и в свое время брала уроки у Марты Грэм.

Темы фоторепортажей Энни не ограничивались миром рок-н-ролла, например, она отправилась фотографировать соревнование бодибилдеров в Южной Африке. Там она познакомилась с Арнольдом Шварценеггером, которого впоследствии снимала не один раз.

Она каким-то образом проникала в твой мир и становилась частью твоей жизни. В какой-то момент даже перестаешь замечать, что она все снимает и записывает на пленку. Где бы ты ни находился, рядом оказывалась Энни, но даже в голову не приходило сказать «уходи, ты мне мешаешь», настолько она была своя. Арнольд Шварценеггер

В 1978 году редакция журнала Rolling Stone переехала из Калифорнии в Нью-Йорк, и Энни тоже решила переехать. С этого времени она открывает в себе страсть к портретам и учится работать с постановочной, концептуальной фотографией.

Еще до переезда читатели журнала Rolling Stone стали ждать фотографий Энни больше, чем статей: всем было интересно, что она еще придумает сделать со звездами и как раскроет их характер через снимок.

Из Rolling Stone Лейбовиц перешла в журнал Vanity Fair, в глянец. Это было риском, так как ее отождествляли с миром рок-н-ролла. Она признавалась, что первое время ей казалось глупым искать более выгодный ракурс и наряжать героев к съемке, но впоследствии она стала всемирно известной благодаря фотографиям звезд.

Одна из самых узнаваемых и неоднозначных работ Лейбовиц — Вупи Голдберг в ванне с молоком. После этого кадра, задуманного по мотивам комедийного выступления Голдберг, где чернокожая девушка пытается придать коже более светлый оттенок, набиравшая популярность актриса стала невероятно известной.

Это было действительно нечто. Она вошла и сказала: «Привет, — а потом: — я хочу поместить тебя в ванну с молоком, я хочу показать, как ты появляешься из всего белого». А я подумала: «Дорогуша, как скажешь, как скажешь». Кошки потом за мной неделями бегали. Вупи Голдберг

В 1991 году она провела выставку своих работ в Национальной портретной галерее и стала вторым по счету портретистом, при жизни выставлявшимся там, и первой женщиной.

В 1998 году Лейбовиц начала постоянно снимать для журнала Vogue и тем самым закрепила за собой место «звездного фотографа».

Лейбовиц удостоилась чести фотографировать Ее Величество Королеву Елизавету II во время визита в Америку в 2007 году и в 2016 году в Виндзорском замке — к 90-летнему юбилею монарха.

И этот домашний снимок королевской семьи сделала Энни. Когда она же фотографировала королеву Елизавету II для парадного портрета, то попросила ее снять корону со словами: «Мне кажется, будет лучше смотреться без короны, менее нарядно». На что королева ледяным тоном ответила, указывая на церемониальную мантию, в которой была: «Менее нарядно? Как вы думаете, а что это?»

У Энни настолько бешеный рабочий график и профессиональный интерес к жизни других людей, что она чуть не упустила момент создать свою собственную семью. Несмотря на зрелый возраст, ей удалось в 52 года родить дочь Сару, а через 4 года суррогатная мать выносила для нее двойняшек Сьюзан и Сэмюэль.

Пройдя путь от репортажной съемки к художественным фотосессиям, поражающим своей красотой, и портретам, глубоко отражающим характер героев, она продолжает удивлять новыми работами и в свои 70 лет остается невероятно востребованным фотографом.

Беда всей моей жизни — это поиск середины между съемкой тех, кто очень знаменит и интересен только этим, и стремлением делать хорошие фотографии. Энни Лейбовиц

Некоторые критики фотографии считают, что она снимает красивую, но пустую историю, что она сама уже стала звездой. Но, как бы то ни было, очень многие восхищаются ее работами. Чтобы вам решить для себя, предлагаем посмотреть еще несколько фотографий Энни Лейбовиц.