Instagram самой разрушенной страны мира, которую называют «кладбищем империй»

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Страну, которую называют «кладбищем империй», не сумело покорить ни одно государство. Практически 80 % ее населения родилось и по сей день продолжает жить в военное время. Похороны — самое частое мероприятие на этой земле. Чужестранцев здесь не жалуют, а сам народ живет со страхом смерти в груди и с горящей мечтой в глазах. Народ этот — афганцы, а мечта их — свобода.

AdMe.ru узнал о том, каков он, современный Афганистан — одна из самых закрытых, воинственных и разрушенных стран мира. Вот как живут наши соседи по планете, потомки величайших и древнейших восточных империй.

У стен старого ресторана

Девушки выбирают обувь

Юные футболисты

Дом чая

Ученики деревенской школы

Зима. Жители едут на работу

Кузнец

Западный Кабул в тумане

Женщина в типичном памирском доме

Продавец воздушных шаров

Реклама салона красоты

Продавец овец

Ребята репетируют танец для выступления на свадьбе

Маленький работник арбузной лавки

Свадебная фотосессия

Еще один продавец воздушных шаров

Пара отмечает День святого Валентина

Граффити в Афганистане как способ заставить людей задуматься о мире и отойти от ужасов войны

Работник базара

Афганские сладости

И вновь продавец воздушных шаров

Самое популярное развлечение — птичьи бои

Еще один вид вечернего времяпрепровождения

Вид на Кабул — столицу Афганистана

Простой механик с интересным логотипом на машине

Продавец моет овощи, чтобы выставить их на продажу

Птичий рынок

Вновь шары и граффити: последнее пропагандирует образование — именно оно гарантирует искупление и счастье

Офицер полиции. Внимание на ружье

Как вы думаете, почему в этой стране так популярны воздушные шары?