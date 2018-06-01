Идеальные снимки помогают справляться со стрессом. Мы собрали 19 таких
В повседневной суете мы часто перестаем обращать внимание на мелочи. И очень зря. Ведь иногда незначительная вещь или кусочек нетронутой природы, на которые упал взгляд, могут улучшить настроение и помочь справиться со стрессом. Не верите? Тогда посмотрите нашу подборку — и вам станет значительно легче, если день не задался.
AdMe.ru собрал снимки, которые действуют успокаивающе и расслабляют. И это касается не только перфекционистов, но и каждого, кто отзывается душой на прекрасное.
1. Транспортная развязка
2. Идеальный торт
3. Просто облако и холм в Италии
4. «Кот моей девушки наступает в одни и те же следы каждый день»
5. Весна в Норвегии
6. Идеальный сыр моцарелла
7. Безупречно постриженные деревья
8. Покрывало образовало идеальную сферу в стиральной машине
9. Закат в Индонезии
10. 7 пожарных одного отделения стали отцами практически одновременно и не смогли удержаться от такого снимка
11. Волшебная тропа в голландском лесу
12. Уровни в кофе
13. Одетая в закат
14. Дорога к Долине Смерти
15. Прозрачный листочек
16. Мороженое и глициния
17. Идеальное отражение
18. Озеро в Канаде
19. Китайские солдаты на праздновании Дня военно-морского флота
Вы смогли расслабиться, глядя на эти снимки? Какое фото принесло вам наибольшее удовольствие?
Фото на превью ShooterMcgavin41/reddit