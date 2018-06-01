Идеальные снимки помогают справляться со стрессом. Мы собрали 19 таких

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В повседневной суете мы часто перестаем обращать внимание на мелочи. И очень зря. Ведь иногда незначительная вещь или кусочек нетронутой природы, на которые упал взгляд, могут улучшить настроение и помочь справиться со стрессом. Не верите? Тогда посмотрите нашу подборку — и вам станет значительно легче, если день не задался.

AdMe.ru собрал снимки, которые действуют успокаивающе и расслабляют. И это касается не только перфекционистов, но и каждого, кто отзывается душой на прекрасное.

1. Транспортная развязка

2. Идеальный торт

3. Просто облако и холм в Италии

4. «Кот моей девушки наступает в одни и те же следы каждый день»

5. Весна в Норвегии

6. Идеальный сыр моцарелла

7. Безупречно постриженные деревья

8. Покрывало образовало идеальную сферу в стиральной машине

9. Закат в Индонезии

10. 7 пожарных одного отделения стали отцами практически одновременно и не смогли удержаться от такого снимка

11. Волшебная тропа в голландском лесу

12. Уровни в кофе

13. Одетая в закат

14. Дорога к Долине Смерти

15. Прозрачный листочек

16. Мороженое и глициния

17. Идеальное отражение

18. Озеро в Канаде

19. Китайские солдаты на праздновании Дня военно-морского флота

Вы смогли расслабиться, глядя на эти снимки? Какое фото принесло вам наибольшее удовольствие?