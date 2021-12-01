Художник совместил фото культовых музыкантов в разном возрасте
Их музыка будет жить вечно, но иногда мы забываем, что наши любимые музыканты — нет. Ард Гелинк — Photoshop-художник, которые сумел показать силу времени, создав коллажи знаменитостей с самими собой в более молодом возрасте.
Нас в AdMe.ru заворожили работы Гелинка, и сегодня мы бы хотели показать вам изображения известных музыкантов, которые заставляют задуматься.
1. Майли Сайрус
2. Дэвид Боуи
3. Адель
4. Бритни Спирс
5. Уитни Хьюстон
6. Джон Леннон
7. Мадонна
8. Билли Айлиш
9. Курт Кобейн
10. Саймон Ле Бон
11. Гарри Стайлз
12. Брюс Спрингстин
13. Джонни Кэш
14. Аланис Мориссетт
15. Элвис Пресли
Какое изображение вам понравилось больше всего? На какую звезду в аналогичном коллаже вы бы хотели посмотреть?
Фото на превью ardgelinck / Instagram
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