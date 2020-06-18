Художник прифотошопил актеров к их собственным фото в молодости и показал нам, как быстро летит время

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Время быстротечно: порой кажется, что ничего не меняется, но не успеваешь и глазом моргнуть, как все вокруг уже совсем иначе. Чтобы выразить всю неумолимость времени, фотошоп-художник Ард Гелинк (Ard Gelinkc) создал серию потрясающих фотографий знаменитостей, на которых они запечатлены вместе с собой в юности.