Художник прифотошопил актеров к их собственным фото в молодости и показал нам, как быстро летит время
Время быстротечно: порой кажется, что ничего не меняется, но не успеваешь и глазом моргнуть, как все вокруг уже совсем иначе. Чтобы выразить всю неумолимость времени, фотошоп-художник Ард Гелинк (Ard Gelinkc) создал серию потрясающих фотографий знаменитостей, на которых они запечатлены вместе с собой в юности.
AdMe.ru в восторге от его работ, и мы искренне верим, что и вам понравится подборка этих 20 фото.
1. Мэтт Леблан
2. Киану Ривз
3. Дженнифер Лопес
4. Том Фелтон
5. Леди Гага
6. Эмма Уотсон
7. Брэд Питт
8. Брюс Уиллис
9. Эллен Дедженерес
10. Джонни Депп
11. Дженнифер Энистон
12. Дрейк
13. Уилл Смит
14. Райан Рейнольдс
15. Маколей Калкин
16. Тейлор Свифт
17. Леонаро Дикаприо
18. Том Хэнкс
19. Джулия Робертс
20. Ричард Гир
Какие из этих знаменитостей, на ваш взгляд, сильнее всего изменились за эти годы? Есть ли у вас собственные фото из серии «тогда и сейчас»?
Фото на превью ardgelinck / Instagram, ardgelinck / Instagram