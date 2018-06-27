Хотите получаться на фото так же круто, как знаменитости? Тогда стоит взять на вооружение несколько звездных уловок

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В реалиях современной жизни соцсети играют огромную роль, и все больше людей становятся одержимы феноменом селфи. В ходе одного из исследований даже выяснилось, что при средней продолжительности жизни в 27 тыс. дней большинство людей делают приблизительно 25 тыс. селфи. И конечно же, все мы стремимся выглядеть на этих снимках максимально красиво. Звезды особенно преуспели в этом искусстве, и у них даже есть целые наборы уловок, которые помогают им всегда выглядеть безупречно. Хорошая новость в том, что эти хитрости крайне просты в использовании и овладеть ими может каждый, что особенно актуально в сезон отпусков.

Мы в AdMe.ru предполагаем, что вы хотите вернуться из очередного путешествия не только с кучей впечатлений, но и с набором идеальных фото, чтобы без страха и упрека показывать их друзьям и родственникам. Если да, то тогда эта статья специально для вас, пользуйтесь на здоровье.

1. Правильное освещение

Речь идет не только о дорогостоящей аппаратуре (хотя если она есть, грех не воспользоваться). На самом деле для выравнивания тона кожи, скрытия мелких недостатков и просто симпатичного эффекта свечения достаточно солнца за окном. Этой хитростью, кажется, успешно овладела модель Джиджи Хадид — в ее профиле практически все селфи сделаны при правильно выставленном студийном освещении либо же на солнце. Согласитесь, благодаря этому снимки у нее получаются очень эффектными.

2. Простой фон

Это достаточно очевидное правило, однако им нередко пренебрегают. Все дело в том, что это самый простой способ акцентировать внимание именно на своей внешности, а не на интерьере за спиной или, что совсем плохо, на бардаке. А дальше уже все зависит от вашей фантазии и предпочтений: подкрасив ресницы тушью, вы привлекаете внимание к глазам, поработав с волосами — к прическе, уделив особое внимание одежде, незаметно вынуждаете оценить ваше чувство стиля и т. д.

3. Телефон на уровне глаз или чуть выше

Ошибка со слишком «низким» ракурсом встречается повсеместно и очень ранит самооценку незадачливых любителей селфи. Опуская телефон слишком низко, вы деформируете изображение не в лучшую сторону — подбородок кажется слишком широким, голова выглядит маленькой, собственно, как и глаза. Если же поднять телефон слишком высоко, получается эффект инопланетянина. Поэтому самый оптимальный вариант — это держать телефон на уровне глаз или чуть-чуть выше. В первом случае лицо сохранит пропорции, максимально приближенные к реальности. Во втором будет казаться даже чуть худее, а глаза — больше и выразительнее.

4. Сидеть и стоять всегда лучше вполоборота

Сидя или стоя анфас, мы совсем не подчеркиваем фигуру и в целом выглядим неестественно, словно фотографируемся на паспорт или другой документ. Ведь на самом деле в жизни мы всегда находимся в движении и не застываем в неестественно скованных позах. Исходя из этого стоит запомнить простую хитрость: лучше всегда стараться занимать наиболее расслабленную непринужденную позу, поворачиваясь при этом вполоборота к камере, чтобы подчеркнуть плавные линии фигуры.

5. Поза «красной ковровой дорожки»

В продолжение предыдущего пункта. Для фотографий в полный рост стоит запомнить четко выверенную позу, которую постоянно принимают знаменитости, позируя перед прессой. Чуть приподнятый подбородок, немного смещенные вбок бедра, рука на талии для подчеркивания фигуры и, конечно же, королевская осанка — вот простые составляющие идеального снимка.

6. Важно найти место рукам

Руки по швам, сцепленные за спиной или неловко упертые по бокам от бедер (когда мы говорим о сидячем положении), совсем не добавляют грации. Даже приподнятые локти, как на фото выше, будут выглядеть гораздо выигрышнее, чем стойка смирно. Еще лучше взять в руки какой-то подходящий предмет: бокал, если вы в ресторане, круассан, если в кафе, или же обнять подругу или мужа, если вы вместе в клубе, в парке или где бы то ни было. Естественность — вот что делает фото живым и вызывающим положительные эмоции.

7. Трюк с расслабленной рукой

Также есть и другой распространенный среди звезд трюк, который достоин отдельного пункта. В журналах вы наверняка могли видеть фото, когда одна рука обнимает туловище под грудью, а другая задевает ее локтем и поднята перпендикулярно, с расслабленной кистью. Это более «картонный» пример, больше подходящий для студий, нежели для жизни, и тем не менее он работает. В реальности же вы можете выполнить его еще более удачно, просто дотронувшись до волос, плеча или ключиц, или же намотав прядь волос на палец.

8. Хитрость с приклеиванием языка к небу

На селфи мы всегда стараемся выглядеть худее и особенное внимание уделяем скулам и линии челюсти. Из-за этого выдумываем множество способов добиться желаемого эффекта: от сложного контуринга до банального фотошопа. Однако если вы не владеете ни первым, ни вторым искусством, есть гораздо более простой способ. Достаточно прижать язык к небу, и второй подбородок (или намек на него), а также шея моментально подтянутся, а линии станут более четкими. Серьезно, просто встаньте боком перед зеркалом и попробуйте сами.

9. Улыбка глазами

Особенно феерично это делает американская модель Тайра Бэнкс, но и другие звезды тоже не отстают и не забывают применять эту хитрость во время как домашних, так и студийных съемок. Благодаря этому трюку даже самое безэмоциональное или строгое фото начинает играть другими красками, выражение лица преображается и получает оттенок загадочности. Особенно это подойдет тем, кто не любит показывать зубы или считает, что улыбка неприглядно искажает черты лица за счет мимических морщин. Главное, только не перестараться и не делать из глаз щелки — нужен лишь легкий прищур.