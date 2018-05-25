Гуру фотошопа превращает снимки пользователей в фотожабы. А их авторы, похоже, только рады

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Мастер фотомонтажа Джеймс Фридман (James Fridman) шутит над пользователями, которые просят его сделать из обычной фотографии нечто особенное. Нам интересно: неужели люди, которые присылают ему свои фотографии, и правда надеются на что-то серьезное? А может, они сами хотят, чтобы над ними посмеялись?

AdMe.ru собрал несколько последних работ Джеймса, каждая из которых говорит о том, что у него отличное чувство юмора.

12. «Привет, Джеймс! Пожалуйста, сделай так, чтобы казалось, что мой парень гладит уточек? Он был бы рад! Большое спасибо!»

11. «Привет, Джеймс, не мог бы ты сделать из меня настоящего супергероя? Буду признателен»

10. «Я восхищаюсь твоими работами. Не мог бы ты сделать так, чтобы мои руки выглядели больше на этой фотке? Заранее спасибо»

9. «Привет, Джеймс! Кое-кто сказал, что это фото выглядит так, словно мы на съемочной площадке фильма „Парк Юрского периода“. Может, добавишь сюда парочку динозавров?»

8. «Можешь перенести меня в место покруче? Например, будто я охраняю врата ада?»

«Virginity — девственность».

7. «Привет, Джеймс, я обожаю твое мастерство. Я подумала, не мог бы ты сделать, чтобы выглядело так, будто что-то собирается меня ударить сзади?»

6. «Привет! Не мог бы ты пододвинуть знак Голливуда поближе? Спасибо!»

5. «Люблю твои работы. Мог бы ты сделать так, чтобы у моего парня не было видно волос под мышкой? Они меня бесят. Спасибо»

4. «Привет, Джеймс, можешь сделать так, чтобы я не сидела на краю? С нами сидели несколько человек, но они ушли, а мы не стали двигаться»

3. «Можешь помочь моему брату не выглядеть уставшим? Спасибо»

2. «Привет, Джеймс, не мог бы ты убрать голову лысого мужика?»

1. «Привет, Джеймс. Можешь сделать так, чтобы мы не смотрели в одном направлении?»