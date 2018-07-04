Главные правила Instagram-фотографий, которыми пользуются популярные блогеры

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Сегодня Instagram — неотъемлемая часть нашей жизни. Это та социальная сеть, где важно показать себя, и делается это с помощью фотографий. Однако, чтобы заявить о себе миру, недостаточно одних лишь фото, нужно уметь с ними правильно работать.

AdMe.ru показывает и рассказывает, как сделать так, чтобы кадры стали идеальными, а собственный аккаунт радовал не только ваш глаз.

1. Чистый объектив — важнейшая составляющая

Чтобы получить четкое изображение без следов пальцев или другой грязи, воспользуйтесь мягкой тряпочкой и протрите объектив. Лучше всего, если это будет салфетка из микрофибры для очков, а не просто ваша футболка.

2. Стандартное приложение «Камера» на телефоне

В любом приложении для обработки фотографий есть своя камера, имеющая те или иные функции. Например, встроенное замыливание картинки, увеличение резкости кадра или даже автоматический фильтр. Все это порой бывает очень некстати, когда фото получается отличным, но добавить свою обработку уже становится невозможным. В стандартном же приложении «Камера» все эти возможности можно убрать или добавить по желанию, сохранив лучшее качество фотографии.

3. Чем больше снимков, тем лучше

Делая фото, стоит помнить о том, что идеальный кадр далеко не всегда получается с первого раза. Пробуйте разные ракурсы, чтобы получить хороший результат. Лучше выбрать одно удачное фото из большого количества неудачных, чем пытаться сделать конфетку из того, что изначально не получилось.

4. Хорошее освещение — залог успеха

Мягкий дневной свет сделает фото красивым и интересным, и во многих случаях этот вариант намного лучше, чем профессиональное искусственное освещение. О вспышке стоит забыть сразу, ведь «ненатуральность» кадра — это совсем не то, к чему мы стремимся при создании фотографий.

5. Правило золотого сечения

Если говорить коротко, правило третей делает фото визуально более гармоничным и завершенным. Добиться желаемого результата поможет обычная сетка — встроенная функция, которая есть в любой камере. С ее помощью с легкостью можно определить, где визуально лучше стоит разместить желаемый объект. Главной задачей в итоге является разместить объект вдоль одной из линий этой самой сетки, а не посередине кадра.

6. Зум

Забудьте про зум раз и навсегда. Это зло, придуманное для того, чтобы растягивать фотографию, заметно ухудшая ее качество. Чтобы получить лучший результат, достаточно подойти поближе к объекту и взять кадр крупным планом.

7. Точка фокуса

Автоматическая фокусировка далеко не всегда ловит фокус на нужном нам предмете, и об этом нужно помнить. Самый большой недостаток такого режима состоит в том, что он постоянно сбивается, когда, казалось бы, идеальный кадр уже готов. Пробуя разные точки фокуса, можно добиться нужной глубины фотографии, фон при этом будет в меру размыт.

8. Двигайтесь, чтобы найти идеальный ракурс

Иногда картинка желаемого кадра у нас в воображении и в жизни немного не соответствуют друг другу. Именно поэтому не стоит зацикливаться на одной идее, засевшей в голове. Важно искать новое и непривычное, чтобы создать уникальное и неповторимое: угол или совершенно неожиданная сторона съемки.

9. Забудьте про бесчисленные селфи

Заезженная, но такая актуальная тема. Людям быстро надоедают однотипные и ничего не несущие в себе фотографии. Важно не переборщить с самолюбованием, чтобы не закончилось все это массовым уходом подписчиков. Интерес к окружающему миру — гарантированный секрет успеха.

10. Новый день — новый сюжет

Жизнь — кладезь находок и открытий. Позвольте ей показать, на что она способна, и просыпаться по утрам будет гораздо интереснее. Главная задача — следовать за нею, успевая ловить момент.

11. Красота в деталях

Смотрите по сторонам, чтобы увидеть полную картину. Смотрите под нос, чтобы увидеть ее составляющие. Иногда они бывают гораздо интереснее всего остального.

12. Программы

Ни для кого не секрет, что сегодняшние приложения для обработки способны на настоящее волшебство. Преувеличить их ценность невозможно, так как функционал одной такой программы и цветокоррекцию сделает, и фильтр нужный подберет, и синяки под глазами уберет, скинув модели лет 30.

13. Обучающие фото и видео

Для новичков в этом деле и выдумывать ничего не нужно, ведь все уже придумали за них. Проще, чем найти необходимый урок и повторить показываемые действия, уже нет ничего.

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