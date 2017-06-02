16 портретов родственников, которые похожи как две капли воды

Канадский фотограф Ульрих Коллет (Ulric Collette) заинтересовался внешним сходством людей. Решив провести параллель между старшим и младшим поколениями, он создал серию снимков, в которых совместил лица родственников в едином портрете. Оказалось, что некоторые люди похожи просто как две капли воды.

AdMe.ru собрал для вас лучшие кадры, на которых отчетливо видно сходство близких людей.

Бабушка и внучка: 61 год и 12 лет

Братья: 30 лет и 29 лет

Сестры: 15 лет и 16 лет

Сын и отец: 7 лет и 29 лет

Двойняшки: 20 лет

Сестра и брат: 20 лет и 25 лет

Дочь и отец: 10 лет и 32 года

Сестры: 24 года и 30 лет

Братья: 25 лет и 29 лет

Мать и дочь: 57 лет и 32 года

Сестра и брат: 29 лет и 29 лет

Мать и дочь: 61 год и 32 года

Отец и сын: 53 года и 28 лет

Сестры: 19 лет и 16 лет

Дочь и мать: 35 лет и 64 года

Фото на превью Ulric Collette

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