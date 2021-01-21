Фотопроект с дворником из Уфы взорвал мозг всему интернету и показал, насколько все в мире относительно

Уфимский фотограф Роман Филиппов опубликовал снимки проекта, где в главной роли выступил его давний знакомый — дворник Юра. Эти фотографии показали не только непростую историю «маленького человека», но и то, насколько иначе все могло бы сложиться, будь в его жизни чуть больше удачи. Фотографии быстро разлетелись по интернету, и внезапно всего через несколько дней после публикации в судьбе Юры произошел неожиданный приятный поворот.

Мы в AdMe.ru считаем, что жизнь круче любого кино. Взгляните на эти снимки — надеемся, что они впечатлят вас так же, как и нас.

С Юрой я познакомился в детстве в лагере для детей-инвалидов. Моя мама там работала, и мы с братом дружили с местными детьми. Спустя годы Юра работал дворником в наших краях и случайно встретил мою маму. Поздоровался, слово за слово, зашел к нам на чай (а мы тогда всей семьей жили вместе). Мои родственницы — Бабаня и тетя Лена — взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся.

Бабаня стала его крестной матерью. Она же ходила с ним по всем инстанциям несколько месяцев и смогла-таки выбить полагающуюся по сиротству и инвалидности комнату от государства. Юру подбросили в Дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме, и у него 3-я группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен. Пока за него не взялась Бабаня, он был, по сути, бомжом.

История, которую я хочу вам рассказать, связана с его наивностью и доверчивостью. Вокруг одиноких и беспомощных людей всегда вьются те, у кого нет ничего святого. Вот и Юра 3 раза дарил свою комнату «хорошим людям». Тете Лене удавалось ее отбить в последний момент, в том числе через суд.

Когда эти негодяи поняли, что с комнатой уже не вариант, они сменили стратегию: уговорили Юру взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились аж на ₽ 500+ тыс. Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял всю работу по дому и даже больше, а его за это кормили. Так кормили, что он похудел килограммов на 15. А потом сбежал. Шел пешком несколько десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане.

Сейчас он опять работает дворником, а дома выращивает цветы, пишет стихи и готовит вкусную еду. Большинство людей его не замечают, для них он просто пыль. Юра не виноват в том, что у него такая жизнь. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне мог бы оказаться на обложке журнала. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый.

Чтобы привлечь внимание к судьбе Юры, Роман Филиппов пригласил его примерить на себя образ другого человека. И вот что из этого вышло.

P. S. Благодаря публикации фотопроекта и истории Юры пользователи сети за сутки собрали для него ₽ 900 тыс., чтобы он мог погасить долги. А его самого пригласили сниматься в рекламе очков.