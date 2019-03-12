13 человек решили посмотреть на себя с другой внешностью. И наши ретушеры постарались

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Наверняка каждый из нас хотел бы что-то изменить в своей внешности, ну или по крайней мере хотя бы раз задумывался об этом в прошлом. С приходом современных технологий мы можем увидеть себя с другим цветом волос, с прической, на которую никак не отважимся, с другой формой губ, носа, цветом глаз. Мы решили провести любопытный эксперимент и попросили ретушеров поколдовать над внешностью смельчаков, которые вызвались участвовать в проекте.

Несколько авторов AdMe.ru не смогли устоять перед соблазном и тоже включились в работу.

Виктория

«Всегда хотела себе голубые глаза. Считаю, что у меня лицо квадратное, могло бы быть более острым и худым».

Дарья

«Хочу посмотреть на себя рыжую с голубыми глазами. И щеки бы поменьше».

Елена

«Я всегда хотела нос поуже, зеленые глаза и ровную очень светлую кожу».

Каро

«Интересно было бы посмотреть на себя с голубыми глазами».

Анна

«Мечтаю о чистой коже без изъянов, ровном носе (есть небольшая горбинка и он кривоват), о чуть более полных губах, объемных и густых волосах, щеках поменьше. Попросила ретушера убрать веки, которые сильно нависают над глазами».

Татьяна

«Сейчас ничего не хочу в себе менять. Будучи подростком, мечтала о миниатюрном тонком носе и выраженных скулах. Интересно, как бы я выглядела».

Анна

«Очень хочется посмотреть на себя жгучей брюнеткой с короткой стрижкой, голубыми глазами и с чистой кожей без изъянов. Попросила бильдов сузить нос и уменьшить его кончик».

Евгений

«Хотелось бы немного похудеть, вернуть пышную прическу и горящий взгляд».

Наталья

«Мечтаю уменьшить кончик носа, убрать горбинку и немного увеличить губы».

Мария

«Хочу кончик носа потоньше, брови выше, чуть более пухлую верхнюю губу и лицо более длинное, а то оно слишком квадратное».

Елена

«Хотелось бы убрать едва заметную морщинку на лбу и увеличить верхнюю губу. Любопытно посмотреть на себя жгучей брюнеткой с голубыми глазами».

Александр

«Хотелось бы более худое лицо, бороду подлиннее и зеленые глаза».

Екатерина

«Я бы хотела сузить нос, губы попухлее, более узкий подбородок и выраженные скулы».