Фотограф продемонстрировал миру сходства и различия Северной и Южной Корей. И они способны впечатлить

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В 1945 году Корея разделилась на Южную и Северную. В течение более 70 лет отношения между этими странами были довольно напряженными. Лишь недавно корейские лидеры провели продуктивный саммит (18–19 сентября 2018 года), в ходе которого договорились о многих совместных действиях, которые направлены на сближение их стран.

Несмотря на то что коммунистическая Северная Корея и демократическая Южная Корея являются соседями, жизнь в этих странах абсолютно разная. Фотограф Эд Джонс решил запечатлеть ее и показать всему миру. На представленной серии снимков видно, что одежда южан более современная, нежели чем у северян, равно как интерьеры помещений и открытых территорий, где делались фотографии. Ну а схожи северяне и южане своими чертами лица и, скорее всего, даже самым главным — душой.

Редакция AdMe.ru была впечатлена этими снимками, поэтому предлагает и вам ознакомиться с ними.

1. Северокорейский инструктор по стрельбе на своем рабочем месте в Пхеньяне и южнокорейский — в Сеуле

2. Посетительница северокорейского аквапарка Munsu Water Park (Пхеньян) и гостья южнокорейского аквапарка Carribean Bay (Сеул)

3. Сотрудники заправки в Северной Корее (местечко между Пхеньяном и Нампхо) и в Южной Корее (около Кояна)

4. Северокорейский экскурсовод на смотровой площадке на фоне Монумента идей чучхе (Пхеньян), южнокорейский — на смотровой площадке «Юксам-билдинг» (Сеул)

5. 23-летний студент из Северной Кореи на городской площади в Пхеньяне, 24-летний студент из Южной Кореи в сеульском районе Синчон

6. Северокорейский и южнокорейский военные охраняют границу Пханмунджома (демилитаризованной зоны между двумя Кореями)

7. Покупатели в супермаркете Северной Кореи (Пхеньян) и Южной Кореи (Сеул)

8. Северокорейский водитель туристического катера (река Тэдонган в Пхеньяне) и южнокорейский водитель спортивного катера (река Ханган в Сеуле)

9. Фермер из Северной Кореи на фоне плантаций женьшеня (Кэсон) и фермер из Южной Кореи (район Пханмунджома)

10. Северокорейская женщина на площади Ким Ир Сена на военном параде и южнокорейский контр-адмирал в отставке, протестующий против ядерного оружия

11. Северокорейская работница фабрики по производству пищевых продуктов в Вонсане и южнокорейская сотрудница пищевой фабрики в Чинчхоне

12. Северокорейская девушка в компьютерном классе центра Scitech (Пхеньян) и южнокорейская ученица в компьютерном классе Университета Йонсей (Сеул)

13. Сотрудница северокорейского аквапарка Munsu в Пхеньяне и спасатель южнокорейского аквапарка One Mount в Кояне

14. Северокорейская работница фабрики по производству стоматологического оборудования в Пхеньяне и южнокорейский работник завода упаковочных материалов в Чинчхоне

15. 9-летняя северокорейская школьница на праздновании Дня детей в Пхеньяне и 10-летняя южнокорейская девочка на Сеульской неделе моды

Были ли вы в Северной или Южной Корее? Если вам посчастливилось посетить обе эти страны, то какие их отличия бросаются в глаза в первую очередь?