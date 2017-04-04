Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

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Любая женщина в ожидании малыша готовится к поездке в роддом и пакует самые необходимые для этого вещи. Семь женщин из разных стран мира при поддержке организации WaterAid решили показать свою «экстренную» сумку и ее содержимое. Результаты действительно поражают.



AdMe.ru предлагает взглянуть на семь будущих мамочек и на их готовность к появлению нового члена семьи.