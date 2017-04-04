Фотопроект: что берут с собой в роддом женщины разных стран мира

Любая женщина в ожидании малыша готовится к поездке в роддом и пакует самые необходимые для этого вещи. Семь женщин из разных стран мира при поддержке организации WaterAid решили показать свою «экстренную» сумку и ее содержимое. Результаты действительно поражают.

AdMe.ru предлагает взглянуть на семь будущих мамочек и на их готовность к появлению нового члена семьи.

Хейзел Шандумба, деревня Хамакандо, Монзе, Замбия

Вещи: детская одежда, подгузники, пластмассовый тазик и мыло, саронг (национальная одежда), полиэтилен для родильной койки.

Диана Нейерс, Нью-Йорк, США

Вещи: музыкальный плеер, массажное масло с экстрактом кокоса, лавандовое масло, гель с экстрактом арники, снэки, бюстгальтер для кормления ребенка, подушка, удобная одежда для мамы, детская одежда и одеяло, туалетные принадлежности, маска для сна, книга.

Эллен Фири, Симулемба, Малави

Вещи: фонарик (отсутствие электричества в больнице), полиэтилен для родильной койки, лезвие для перерезания пуповины, веревка для связывания пуповины, банкнота в 200 малавийских квач на еду, 3 саронга (национальная одежда) для мамы и малыша.

Кэти Шоу, Мельбурн, Австралия

Вещи: туалетные принадлежности, снэки, подгузники, детская одежда, одежда для мамы, массажные масла, грелка.

Клодин Разафиндрабари, Вакинанкаратра, Мадагаскар

Вещи: детская одежда, вата, гигиенические прокладки, медицинский спирт, подгузники, термос, ведерко, кастрюлька.

Джоанна Лори, Лондон, Великобритания

Вещи: подгузники, детская одежда, снэки, одежда и полотенце для мамы, туалетные принадлежности, миостимулятор, гигиенические прокладки, iPad, бутылка для воды, расческа.

Агнес Ноти, Ирамба, Танзания

Вещи: детская одежда и одеяло, саронг (национальная одежда), термос, чай, мыло, ковш для воды.

Источник dailymail
Фото на превью WaterAid, James Grant, Ernest Randriarimalala

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Это вообще реально?!

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