Фотографы запечатлели уникальную красоту альбиносов, и она покорила уже не одно сердце

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На протяжении веков альбиносы вызывали страх и подвергались социальной изоляции из-за своей внешности. Сейчас они становятся все более популярными, играя не последнюю роль в индустрии моды и искусства. Альбинизм может проявиться в любой этнической группе и часто привлекает внимание фотографов из разных стран. Альбиносы вызывают интерес у окружающих не только из-за своей уникальной внешности, но и потому, что от природы они более хрупкие, чем люди с нормальным уровнем пигментации.

AdMe.ru верит, что у красоты нет правил. Поэтому мы собрали работы 4 фотографов из разных уголков мира, сумевших передать уникальную красоту альбиносов.

1. Спящая красавица: прекрасная и хрупкая

2. Альбиносы должны всегда защищать свою кожу от прямых солнечных лучей

3. Их глаза крайне чувствительны

4. Альбинизм тесно связан с глазными болезнями

5. Они даже могут ослепнуть

6. Во многих африканских странах альбиносов убивают из-за цвета кожи

7. В некоторых африканских странах считают, что альбинос в семье — к счастью

8. А в других уголках Африки верят, что это признак присутствия черной магии

9. Иногда ребенка-альбиноса убивают представители местных оккультных направлений

10. Если альбиносы не будут защищаться от солнца, они едва ли проживут больше 40 лет

11. И они всегда рискуют испугать кого-нибудь своим внешним видом

12. В некоторых сообществах их могут угнетать за то, что они непохожи на других

13. К счастью, ситуация постепенно меняется

14. Сейчас альбиносы пользуются большим вниманием со стороны индустрии моды

15. Фотографы во всем мире покорены их красотой

16. Альбиносы становятся звездами рекламы и модных показов

17. Они также принимают участие в социальных проектах

18. С помощью этих снимков они надеются показать, что все мы заслуживаем жизни вне зависимости от степени пигментации нашей кожи

19. У всех нас есть право любить

20. И мы все хотим быть счастливыми