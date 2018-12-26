Фотографы запечатлели уникальную красоту альбиносов, и она покорила уже не одно сердце
На протяжении веков альбиносы вызывали страх и подвергались социальной изоляции из-за своей внешности. Сейчас они становятся все более популярными, играя не последнюю роль в индустрии моды и искусства. Альбинизм может проявиться в любой этнической группе и часто привлекает внимание фотографов из разных стран. Альбиносы вызывают интерес у окружающих не только из-за своей уникальной внешности, но и потому, что от природы они более хрупкие, чем люди с нормальным уровнем пигментации.
AdMe.ru верит, что у красоты нет правил. Поэтому мы собрали работы 4 фотографов из разных уголков мира, сумевших передать уникальную красоту альбиносов.
1. Спящая красавица: прекрасная и хрупкая
2. Альбиносы должны всегда защищать свою кожу от прямых солнечных лучей
3. Их глаза крайне чувствительны
4. Альбинизм тесно связан с глазными болезнями
5. Они даже могут ослепнуть
6. Во многих африканских странах альбиносов убивают из-за цвета кожи
7. В некоторых африканских странах считают, что альбинос в семье — к счастью
8. А в других уголках Африки верят, что это признак присутствия черной магии
9. Иногда ребенка-альбиноса убивают представители местных оккультных направлений
10. Если альбиносы не будут защищаться от солнца, они едва ли проживут больше 40 лет
11. И они всегда рискуют испугать кого-нибудь своим внешним видом
12. В некоторых сообществах их могут угнетать за то, что они непохожи на других
13. К счастью, ситуация постепенно меняется
14. Сейчас альбиносы пользуются большим вниманием со стороны индустрии моды
15. Фотографы во всем мире покорены их красотой
16. Альбиносы становятся звездами рекламы и модных показов
17. Они также принимают участие в социальных проектах
18. С помощью этих снимков они надеются показать, что все мы заслуживаем жизни вне зависимости от степени пигментации нашей кожи
19. У всех нас есть право любить
20. И мы все хотим быть счастливыми
21. Потому что на самом деле мы все одинаковые
Фото на превью ankomdreams / Facebook, Sanne de Wilde / inspiration-now.com