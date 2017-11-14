Фотографы сделали тысячи снимков, прежде чем удалось поймать эти 23 феномена ночного неба
Ночное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые подарили нам природа и Вселенная. На него, как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно.
AdMe.ru предлагает посмотреть фотографии, на которых запечатлены обычные, но все-таки феноменальные в своей красоте природные явления, и невероятные ночные пейзажи.
23. Млечный Путь и ромашки
22. Все фазы солнечного затмения
21. Спрайт — молния из космоса
20. Затмение
19. Звезды за облаками
18. Солнечная корона
17. Сквозь Млечный Путь
16. Луна в облаках
15. Млечный Путь с высоты 4 км над уровнем моря
14. Снимки Солнца, сделанные с одной точки в одно и то же время в течение года
13. Полярное сияние, Исландия
12. Ночное Солнце
11. Суперлуние
10. 53 фото Млечного Пути, собранные в одно
9. Луна во время полного затмения
8. Персеиды
7. Солнечное затмение, 2017 год
6. Запуск космического корабля на фоне суперлуния
5. Млечный Путь и полярное сияние
4. Самолет на фоне затмения
3. Молния над Нью-Йорком
2. Лунное затмение
1. Северное сияние над Лапландией
Фото на превью Paul Lloyd/flickr