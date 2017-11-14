Фотографы сделали тысячи снимков, прежде чем удалось поймать эти 23 феномена ночного неба

Ночное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые подарили нам природа и Вселенная. На него, как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно.

AdMe.ru предлагает посмотреть фотографии, на которых запечатлены обычные, но все-таки феноменальные в своей красоте природные явления, и невероятные ночные пейзажи.

23. Млечный Путь и ромашки

22. Все фазы солнечного затмения

21. Спрайт — молния из космоса

20. Затмение

19. Звезды за облаками

18. Солнечная корона

17. Сквозь Млечный Путь

16. Луна в облаках

15. Млечный Путь с высоты 4 км над уровнем моря

14. Снимки Солнца, сделанные с одной точки в одно и то же время в течение года

13. Полярное сияние, Исландия

12. Ночное Солнце

11. Суперлуние

10. 53 фото Млечного Пути, собранные в одно

9. Луна во время полного затмения

8. Персеиды

7. Солнечное затмение, 2017 год

6. Запуск космического корабля на фоне суперлуния

5. Млечный Путь и полярное сияние

4. Самолет на фоне затмения

3. Молния над Нью-Йорком

2. Лунное затмение

1. Северное сияние над Лапландией

Фото на превью Paul Lloyd/flickr

27 На склад!
4 Комментарии
  • 14 ноября 2017
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  • 18717

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