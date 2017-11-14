Фотографы сделали тысячи снимков, прежде чем удалось поймать эти 23 феномена ночного неба

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Ночное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые подарили нам природа и Вселенная. На него, как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно.

AdMe.ru предлагает посмотреть фотографии, на которых запечатлены обычные, но все-таки феноменальные в своей красоте природные явления, и невероятные ночные пейзажи.