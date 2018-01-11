Фотографы показали, какие получаются лица у людей от смешанных браков

«Помешанные» — это этнический документально-художественный проект арт-журнала theNorDar о людях с многонациональной родословной. Каждую неделю на протяжении полутора лет они выбирали героев проекта, которых фотографировали и интервьюировали.

И AdMe.ru решил показать вам нескольких ярких представителей смешанных национальностей.

Корни: корейские, украинские, русские

Муж: Артем Ким, режиссер СТБ — чистокровный кореец, его семья жила на Украине

Жена: Мава Ким, режиссер, детской анимационной студии «КЕКС» — русские и украинские корни
Дети: Стефания и Стефан Ким
«Для меня существуют две национальности: осознанный и неосознанный человек», — признался Артем.

Корни: кубинские, украинские

Джастина Полякова, студентка факультета социологии им. Тараса Шевченко

«Я больше похожа на кубинку, а душа у меня украинская».

Корни: украинские и арабские

Анис Эттаеб, стоматолог, рок-музыкант

«Мама говорила со мной украинском, с отцом — на русском, а отец с нами — на тунисском. Русский понимаю, но не говорю. Вообще я знаю 7 языков: арабский, тунисской, украинский, русский, польский, французский и английский.

Минус в том, что ты колеблешься и не знаешь, к какой культуре принадлежишь. Кто ты? Я чужой здесь и там, и ничего с этим не сделаешь. Я понимаю, что не такой, как все. И вообще я за мир, который смешивается».

Корни: австрийские, польские, украинские, русские, еврейские и грузинские цыгане

Эмиль Вольски, графический дизайнер

«Я очень люблю языки, поэтому в совершенстве знаю русский, украинский, английский, иврит. Плохо говорю на польском, но все понимаю. А в детстве говорил с отцом на цыганском, еще знаю русский жестовый язык. Сейчас уже изучил грамматику французского и немецкого и мечтаю говорить на грузинском.

Считаю, что благодаря симбиозу культур людям со смешанными национальными корнями больше дано изначально».

Корни: бурятские, донские казаки, осетинские, русские

Дина Багаева, создатель сервиса Sofa 70′s, менеджер проектов в Secret Service

«Сегодня практически все — „помешанные“, о чистой „арийской“ расе и вовсе можно забыть. Во мне где-то глубоко сидит буддист, и я считаю, что все изменения к лучшему. Люди со смешанными национальными корнями выделяются внешне. Но все мы люди мира».

Корни: еврейские, армянские, русские, украинские, греческие, цыганские

Маргарита Мурадова, фешен-блогер, стилист, персональный шопинг-консультант

«Я давно научилась пресекать тему неравенства национальностей, поэтому, если о моем еврействе и шутили раньше, то только вместе со мной :) Я выработала схему: первая говорю о своей национальности. Я — это я, вы — это вы.

Люди со смешанными национальными корнями склонны к глубокому познанию мира, так как уже внутри себя носят немалую его часть».

Корни: польские, испанские, сербские, русские, немецкие, венгерские, чешские

Тата Кеплер, директор по стратегическому развитию и планированию сети Aroma Espresso Bar, сценарист, продюсер

«„Помешанным“ быть красиво во всех смыслах. Ты несешь в себе большой спектр цвета и красивую географию огромного мира. Ты как земной шар, в тебе есть все: север, юг, запад и восток. В тебе горы, моря, океаны, которые видели твои предки, в тебе восхищения миром, которые они испытывали, в тебе их влюбленности и очарования».

Корни: африканские и швейцарские

Морган Фула, звукорежиссер, модель

«Думаю, что во мне перемешалось все самое лучшее от моих родителей. Людям порой очень сложно угадать мое происхождение, они чаще всего думают, что я бразилец или кубинец. В характере тоже сплошной микс — могу быть гостеприимным и дружелюбным, холодным и отстраненным.

Люди со смешанными национальными корнями для меня особенные. Я всегда искал встречи с „помешанными“. Мне кажется, что именно за ними самые громкие поступки будущего».

Корни: украинские, русские, французские и африканские (Республика Того)

Аннет Амеган, дизайнер одежды, владелица закусочной Fish & Chips Kiev
Инна Крячок, мама Аннет

«„Помешанным“ быть тяжело. Выбирая профессию, я очень хотела стать врачом, но отказалась от этой затеи. Я понимала риски: многие бы боялись водить ко мне детей. Поэтому я стала искусствоведом, нивелируя расовые вопросы.

С одной стороны, ты должен пройти через социальное давление и выдержать, а с другой — оно же и делает тебя сильнее. Мне всегда хотелось доказать, что я лучше, чем обо мне думают».

Корни: украинские, французские, немецкие, русские, белорусские

Евгения Скварская, модель, свадебный распорядитель

«История моей семьи — моя большая гордость, поэтому я с большим удовольствием готова принимать в себе все национальные признаки.

Все мы в разной степени „помешанные“, и, на мой взгляд, люди со смешанными национальными корнями отличаются своим мироощущением, желанием творить и менять этот мир».

Корни: турецкие, греческие, татарские (Казань), украинские

Суна Шахан, 5 лет

Карина Агмалова, мама

«У „помешанных“ есть большое преимущество: возможность выбора. Выбора страны, в которой жить, культуры, которой следовать, и религии, которую исповедовать. Мы и по жизни идем тем же путем — путем выбора, с кем общаться и кому доверять. Это на подсознательном уровне делает нас более увереннее и морально устойчивее. Корни дают нам большую силу для достижения поставленных целей и иммунитет от тех, кто настроен против нас».

Корни: казахские, дагестанские, украинские, русские

Тимур Карашаев, рок-музыкант, лидер группы Barely Ice, фотограф

«„Помешанным“ быть хорошо, ведь вся планета — это твой дом, потому что у тебя корни из разных уголков мира. Ты смотришь на жизнь шире и понимаешь, каково это — быть другим. В тебе нет национализма, потому что ты космополит без ограничений».

Корни: корейские, украинские

Анна Ли, продюсер

«„Помешанные“ — это свобода. Моя мама варит вкуснейший борщ и вкуснейший юкеджан — корейский суп. После разных переездов я поняла, что дом и родина в твоей голове. Можно либо концентрироваться на одной, преобладающей национальности, либо развиваться во все стороны».

Корни: украинские, греческие, русские и польские. «Дедушка еще шутит, что татары пробежались»

Анна Лыткина, филолог, автор проекта Kiev Tour Guide

«Люди со смешанными корнями, как доказывает наука, генетически устойчивее и, как мне кажется, видят и знают что-то, чего никогда не поймет человек „чистой крови“».

Корни: украинские, русские, польские, латышские, мордвинские

Алена Матвиенко, продюсер балета «Великий Гэтсби»

«„Помешанность“ — это норма. Я не люблю поборников чистоты расы и крови. С генетической точки зрения „помешанность“ укрепляет наш генофонд и обогащает нацию — как культурно, так и интеллектуально. Если говорить о чистоте расы и национальности, то все давно уже перемешано и потеряно. Чистые крови сейчас можно найти разве что только в японской императорской семье».

Корни: азербайджанские, украинские, русские, болгарские и греческие

Леся Назарова, музыкант, поэт, детский аниматор

«„Помешанные“ отличаются тем, что несут в себе особый колорит и национальное наполнение. Характер наполнен иными красками. Национальность влияет на генетику, а я очень верю в эту науку — врожденные рефлексы, которые проявляются у нас в той или иной ситуации. Сумбур кровей идет на пользу, он может сгладить шероховатости одного менталитета другим. Так становится интереснее жить».

Корни: грузинские, украинские, польские

Софие Вилли, певица, музыкант, композитор

«„Помешанные“ — это история не только про микс национальностей, но также про обмен энергией, которую ты получаешь от разных культур».

Корни: индейские, испанские, армянские, еврейские, польские

Даниэль Кресенсийович Риос-Солис, основатель агентства Apple Pie Weddings

«Чем больше человек знает языков, тем больше дверей перед ним открывается. Так же и с кровью. Люди со смешанной кровью в определенном смысле богаче. Они изначально лишены фанатизма и нетерпимости по отношению к другим. „Помешанные“ всюду свои и всюду немного чужие».

Корни: вьетнамские, польские, украинские

Кристина Нгуен, владелица сервиса аренды платьев RentABrand, художница

«„Помешанные“ — это интересный феномен. Эти люди словно пребывают в постоянном внутреннем поиске себя и места, который может стать для них домом, куда они могут вернуться. „Помешанные“ носят в себе генетическую память из разных частей мира и, как связанные звенья, становятся мостиками между разными культурами. Благодаря этим связям в мире чуть больше терпимости, понимания, толерантности и любви».

Корни: итальянские, немецкие, австрийские, украинские, голландские, монголо-татарские

Лукерья Покровская, фотомодель, ретушер

«Моя „помешанность“ выражается как во внешности, так и в сложном разностороннем характере. „Помешанные“ — это люди-космополиты, которые чувствуют себя комфортно во многих странах. Мне редко встречаются чистокровные представители. Наверное, поэтому они вызывают у меня сейчас больший интерес. И считаю их такими же особенными, как и „помешанных“».

Корни: украинские, греческие, польские

Анна Завальская, певица, автор песенных текстов, ведущая

«Национальная „помешанность“ ценна с точки зрения генетики: переплетаются не только национальности, но и культуры, проникают одна в другую. Музыка, язык, традиции — все это взаимодействует, заимствуется, адаптируется, приживается и имеет свое продолжение. Это можно сравнить с одеялом hand-made patch-work, сшитым из разных ярких кусочков ткани. Все мы одно целое».

Корни: украинские, русские, африканские (Гана)

Дэннис Аду, трубач, руководитель оркестра Dennis Adu Big Band

«Существует тайное общество без общества. Встречая на улице мулата, один из вас может остановиться и поздороваться, кто-то расскажет свою историю, спросит про твою или просто кивнет головой. Я всегда знал, что меня ничего не отличает от людей, кроме волос и цвета кожи.

Многие думают, что я хорошо играю на трубе, потому что я черный. Пусть думают, если им так нравится. Я всегда занимался больше других, и меня уважали за это».

Фото на превью thenordar.com

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