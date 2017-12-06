Фотографу стало скучно снимать известные на весь мир достопримечательности, и он добавил в кадр свою «архитектуру»
Рич Маккор, известный в сети под ником @paperboyo, путешествует по миру и делает снимки достопримечательностей. Казалось бы, подобных фото миллионы и большинство из них однообразно, ведь такие культовые объекты, как, например, Эйфелева башня или Колизей, уже отсняты со всех возможных ракурсов.
Но у фотографа есть свое уникальное видение: ни один успешный снимок Рича не обходится без присутствия в кадре бумажных вырезок, которые автор делает сам. Именно эти маленькие детали помогают превращать привычные ракурсы в поражающие воображение креативные работы.
AdMe.ru собрал интереснейшие снимки, которые отражают удивительную фантазию молодого британского фотографа.
Сам фотограф живет в Лондоне, и большинство снимков связано именно с этим городом
Но одну и ту же достопримечательность, например Тауэрский мост, фотограф каждый раз может показать по-новому
Достопримечательности соседней Шотландии также заслуживают внимания. Эту рыбу мечты автор заметил в Глазго
Увидеть Париж через объектив этого фотографа и восхититься
У автора есть и своя трактовка знаменитого похищения картины «Мона Лиза» из Лувра
Французские Альпы — это поистине неиссякаемый источник вдохновения
Кажется, что шведскому кораблю «Чапман» действительно самое место в музее — чего он только не видел на своем веку
Иногда автор сопровождает свои снимки историями, вдохновившими его на работу, например любопытными фактами о Пизанской башне в Италии
Римский Колизей, конечно же, невозможно обойти стороной
Учитывая, что здание, в котором находится Национальный морской музей Нидерландов, построено очень давно, с легкостью верится, что потенциально обитающие в нем пауки успели достигнуть именно таких размеров (если, конечно, существуют такие из них, кто живет лет 300)
Благодаря путешествию по городам США у автора появилось очень много колоритных работ, в том числе из сказочного Лас-Вегаса
Сан-Франциско на снимках фотографа по-новому подтверждает свое прозвище «Город у залива»
Такое видение Бруклинского моста, соединяющего в Нью-Йорке два района, которые когда-то были разделены, может натолкнуть на философские размышления
Наверное, звезды с Си-Эн Тауэр в Торонто действительно кажутся ближе
Знаменитые высотки Дубая в таких ракурсах поражают воображение в разы больше
Если в Сингапуре и правда есть огромные сады и газоны, то почему бы не поиграть на них в гольф?
Летучий корабль в Гонконге? Легко!
Интересно, что будет, если этих ребят с острова Пасхи реально возьмут чилийскую сборную по футболу?
Бонус
Так выглядит фотограф за работой. Со стороны кажется, что ничего особенного на снимках и не будет. А результаты по-настоящему впечатляют. Иногда даже процесс подготовки может занять очень много времени. Но поклонники таланта Рича Маккора определенно считают, что оно того стоит.
Фото на превью @paperboyo / instagram, @paperboyo / instagram