Фотографу стало скучно снимать известные на весь мир достопримечательности, и он добавил в кадр свою «архитектуру»

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Рич Маккор, известный в сети под ником @paperboyo, путешествует по миру и делает снимки достопримечательностей. Казалось бы, подобных фото миллионы и большинство из них однообразно, ведь такие культовые объекты, как, например, Эйфелева башня или Колизей, уже отсняты со всех возможных ракурсов. Но у фотографа есть свое уникальное видение: ни один успешный снимок Рича не обходится без присутствия в кадре бумажных вырезок, которые автор делает сам. Именно эти маленькие детали помогают превращать привычные ракурсы в поражающие воображение креативные работы. AdMe.ru собрал интереснейшие снимки, которые отражают удивительную фантазию молодого британского фотографа.

Сам фотограф живет в Лондоне, и большинство снимков связано именно с этим городом

Но одну и ту же достопримечательность, например Тауэрский мост, фотограф каждый раз может показать по-новому

Достопримечательности соседней Шотландии также заслуживают внимания. Эту рыбу мечты автор заметил в Глазго

Увидеть Париж через объектив этого фотографа и восхититься

У автора есть и своя трактовка знаменитого похищения картины «Мона Лиза» из Лувра

Французские Альпы — это поистине неиссякаемый источник вдохновения

Кажется, что шведскому кораблю «Чапман» действительно самое место в музее — чего он только не видел на своем веку

Иногда автор сопровождает свои снимки историями, вдохновившими его на работу, например любопытными фактами о Пизанской башне в Италии

Римский Колизей, конечно же, невозможно обойти стороной

Учитывая, что здание, в котором находится Национальный морской музей Нидерландов, построено очень давно, с легкостью верится, что потенциально обитающие в нем пауки успели достигнуть именно таких размеров (если, конечно, существуют такие из них, кто живет лет 300)

Благодаря путешествию по городам США у автора появилось очень много колоритных работ, в том числе из сказочного Лас-Вегаса

Сан-Франциско на снимках фотографа по-новому подтверждает свое прозвище «Город у залива»

Такое видение Бруклинского моста, соединяющего в Нью-Йорке два района, которые когда-то были разделены, может натолкнуть на философские размышления

Наверное, звезды с Си-Эн Тауэр в Торонто действительно кажутся ближе

Знаменитые высотки Дубая в таких ракурсах поражают воображение в разы больше

Если в Сингапуре и правда есть огромные сады и газоны, то почему бы не поиграть на них в гольф?

Летучий корабль в Гонконге? Легко!

Интересно, что будет, если этих ребят с острова Пасхи реально возьмут чилийскую сборную по футболу?

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