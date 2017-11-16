20 фотографий, оставляющих в недоумении здравый смысл
В повседневной жизни мы редко видим то, что способно нас удивить, и когда на глаза попадается что-то необычное, то это надолго оставляет след в нашей памяти.
AdMe.ru собрал 20 самых интересных странностей и предлагает читателям немного отвлечься от рутины. А в конце вы увидите, как выглядит самое необычное домашнее животное.
1. Приветики!
2. Теперь понятно, почему хек продается без головы
3. Современные технологии в повседневной жизни
4. «Купил палку для селфи, пока разницы не вижу»
5. Интересно увидеть, как открывается багажник
6. Это должно было когда-нибудь произойти
7. Вызывайте экзорциста!
8. Новый персонаж «Игры престолов»?
9. М — маскировка
10. Самое ужасное в этом действии — вы никогда не узнаете мотивов этого человека
11. Нам всем иногда не хватает такой веры в себя
12. Наверное, елочки с успокаивающим ароматом
13. Когда пытаешься есть меньше мучного
14. Теперь понятно, почему многих пугают клоуны
15. Для тех, кто всегда хотел увидеть, как все превращается в предновогоднюю сказку. Неожиданное зрелище, правда?
16. Розовый — самый ужасный цвет для еды
17. Какие-то они подозрительные
18. Пожалуй, вызову сегодня такси
19. Замороженная газировка еще никогда не была более прекрасной
20. Собака загорела, и остался след от ошейника. Теперь вы видели всё
Бонус: хватит работать, пойдем гулять!
Фото на превью OneWeirdTrick/reddit