20 фотографий, оставляющих в недоумении здравый смысл

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В повседневной жизни мы редко видим то, что способно нас удивить, и когда на глаза попадается что-то необычное, то это надолго оставляет след в нашей памяти. AdMe.ru собрал 20 самых интересных странностей и предлагает читателям немного отвлечься от рутины. А в конце вы увидите, как выглядит самое необычное домашнее животное.

1. Приветики!

2. Теперь понятно, почему хек продается без головы

3. Современные технологии в повседневной жизни

4. «Купил палку для селфи, пока разницы не вижу»

5. Интересно увидеть, как открывается багажник

6. Это должно было когда-нибудь произойти

7. Вызывайте экзорциста!

8. Новый персонаж «Игры престолов»?

9. М — маскировка

10. Самое ужасное в этом действии — вы никогда не узнаете мотивов этого человека

11. Нам всем иногда не хватает такой веры в себя

12. Наверное, елочки с успокаивающим ароматом

13. Когда пытаешься есть меньше мучного

14. Теперь понятно, почему многих пугают клоуны

15. Для тех, кто всегда хотел увидеть, как все превращается в предновогоднюю сказку. Неожиданное зрелище, правда?

16. Розовый — самый ужасный цвет для еды

17. Какие-то они подозрительные

18. Пожалуй, вызову сегодня такси

19. Замороженная газировка еще никогда не была более прекрасной

20. Собака загорела, и остался след от ошейника. Теперь вы видели всё

Бонус: хватит работать, пойдем гулять!