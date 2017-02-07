Фотографии этих космонавтов позволяют улететь к звездам, не вставая с дивана

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Кто из нас мечтательно не разглядывал звезды на ночном небе? Увидеть все эти красоты с самого близкого расстояния пока могут только космонавты. А ведь так хочется и нам насладиться этой магией природы!

AdMe.ru собрал самые красочные инстаграм-аккаунты современных звездоплавателей, наблюдая которые мы тоже можем совершить это увлекательное путешествие.