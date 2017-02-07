Фотографии этих космонавтов позволяют улететь к звездам, не вставая с дивана
Кто из нас мечтательно не разглядывал звезды на ночном небе? Увидеть все эти красоты с самого близкого расстояния пока могут только космонавты. А ведь так хочется и нам насладиться этой магией природы!
AdMe.ru собрал самые красочные инстаграм-аккаунты современных звездоплавателей, наблюдая которые мы тоже можем совершить это увлекательное путешествие.
Тим Пик
Сергей Рязанский
Терри Вертс
Олег Артемьев
Крис Хэдфилд
Джеффри Уильямс
Челл Линдгрен
Сергей Волков
Скотт Келли
Фото на превью stationcdrkelly