Фотографа обвинили в использовании фотошопа, но она показала исходники и объяснила, в чем суть

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Лилия Альварадо (Lilia Alvarado) увлеклась фотографией после рождения дочерей-близняшек. Чтобы запечатлеть значимые моменты из жизни семьи, она не просто снимала на телефон все подряд, а решила создавать профессиональные фотографии. Теперь Лилия — известный детский и семейный фотограф. Она регулярно делится своими работами с подписчиками в инстаграме и фейсбуке и даже рассказывает, как редактирует фотографии. Недавно девушка столкнулась с непониманием и недоброжелательностью в комментариях, но смогла достойно на это ответить.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо гармоничных сюжетов на фотографиях Лилии и хотим рассказать читателям, как она защитила свой талант и отстояла точку зрения.

Сначала предлагаем вам посмотреть работы Лилии, которые понравились нам больше всего.

Недавно Лилия начала получать агрессивные комментарии. Некоторые пользователи упрекали фотографа в активном использовании фотошопа и других специальных программ. Кто-то и вовсе отрицал труд Лилии, называя ее работы компьютерной графикой, а не фотографией.

Лилия задумалась, почему часть людей категорически не принимает использование фоторедактора. Неужели и правда отредактированная фотография не имеет права называться настоящей?

Тогда Лилия решилась ответить на критику. Сначала она напомнила, что редактировать снимки начали чуть ли не с момента появления фотоаппарата. Фотографы действительно могли удалять ненужные элементы со своих работ химическими и механическими способами. В доцифровую эпоху фотоаппараты не могли четко запечатлеть объект на переднем плане и фон, поэтому небо всегда выглядело однотонным белым пятном. Тогда художники начали совмещать два негатива, чтобы получить полноценную четкую фотографию. Вот одна из первых «отредактированных» работ Жан-Батиста Гюстава Ле Гре, сделанная в 1857 году.

Даже современная техника не всегда может правильно передать цвета, которые мы видим. Чтобы не хранить горы засвеченных или, наоборот, слишком темных снимков, мы можем «исправить» их в фоторедакторе. Тогда фотографии действительно перенесут нас в радостные моменты жизни, а не будут раздражающим напоминанием о том, что руки растут не из того места. Также Лилия справедливо отметила, что использование фотошопа неприемлемо в тех случаях, когда зрителя хотят обмануть. В погоне за сенсацией фотографы могут сфальсифицировать сюжет снимка и выставить свою «жертву» в невыгодном свете. Однако художественная фотография не призвана передавать окружающий мир с детальной точностью. Цель фотоискусства — показать видение автора, его чувства и личное мнение. Наконец, Лилия решила продемонстрировать подписчикам исходники своих работ. Они доказывают, что и оригинал фотографии выглядит прекрасно. Лилия не скрывает, что обрабатывает снимки, но делает она это, чтобы передать свое восприятие момента, а не скрыть недостатки и незаслуженно получить положительные отзывы.