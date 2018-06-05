Фотограф заснял любимые игрушки детей из разных стран и доказал, что малышам для счастья нужно не так уж и много

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Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну — его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься.