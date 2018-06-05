Фотограф заснял любимые игрушки детей из разных стран и доказал, что малышам для счастья нужно не так уж и много

Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну — его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.

Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)

Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)

Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)

Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)

Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)

Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)

Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)

Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)

Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)

Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)

Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)

Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)

Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)

Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)

Павел, 5 лет (Киев, Украина)

Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)

Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)

Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)

Пупут, 4 года (Убуд, Бали)

Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)

Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)

Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)

А какая у вас была самая любимая игрушка в детстве? Расскажите нам о ней в комментариях!

Фото на превью Gabriele Galimberti, Gabriele Galimberti

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