Фотограф запечатлела женщин разных культур, чтобы показать нам, что красота не имеет границ

Михаэла Норок — румынский фотограф, получившая всемирное признание благодаря своему проекту под названием «Атлас красоты». Ранее мы уже рассматривали проект, который показал красоту женщин из разных стран и культур. Ее работа затрагивает широкий спектр профессий, возрастов и стилей жизни.

Мы в AdMe.ru были так впечатлены работами Михаэлы, что решили собрать еще 22 захватывающие фотографии, которые покажут вам, что красота не имеет границ.

1. Румыния

2. Мексика

3. Ирак

4. Намибия

5. Афганистан

6. Эфиопия

7. Испания

8. Мьянма

9. Южная Корея

10. Непал

11. Гватемала

12. Иран

13. Украина и Индия

14. Вьетнам

15. Эфиопия

16. Таиланд

17. Бразилия

18. Перу

19. Индия

20. Узбекистан

21. Португалия

22. Бангладеш