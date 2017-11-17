Фотограф снимает людей и их холодильники, чтобы понять, можно ли судить о человеке по тому, что он ест

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Фотограф из Германии Сандра Юнкер в рамках своего фотопроекта «Покажи мне свой холодильник» попробовала выяснить, зависит ли содержимое наших холодильников от того, кто мы по национальности, где живем и сколько нам лет.

По словам Сандры, тема еды интересовала ее в течение нескольких лет. А именно: есть ли у современных людей стремление питаться здоровой пищей, или они склонны бездумно заполнять холодильники? Сколько продуктов попадает в мусорное ведро из-за того, что мы постоянно покупаем новые упаковки с едой, забыв о тех, что уже есть в холодильнике?

Начиная с 2012 года Сандра фотографирует холодильники и их владельцев в Германии, Франции, ЮАР, Великобритании и Турции и делится своими работами с теми, кого так же волнует проблема питания современного общества.

AdMe.ru предлагает и вам составить собственное мнение о том, что же именно влияет на наши пищевые пристрастия.