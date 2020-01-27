Фотограф устал от мотивационных советов и опубликовал ироничную фотосессию, от которой интернет в восторге

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Мотивации в наше время стало, наверное, больше, чем самих проблем, с которыми сталкиваются люди. Из каждого утюга доносятся заявления от тех, кто якобы познал секрет успеха и в кратчайшие сроки может научить вас чему угодно. Это откровенно утомило нашего героя Павла Докучаева — фотографа из Самары. Он решил сделать ироничную мотивационную фотосессию, которая покорила интернет за считанные дни.

Мы в AdMe.ru смеялись над каждой фотографией и немного пообщались с Павлом , чтобы узнать о проекте побольше. Распечатывайте эти произведения искусства и дарите всем любителям «выйти из зоны комфорта».

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— Как появилась идея проекта?

— В современном обществе существует искаженное понимание успеха. Эта трактовка очень агрессивно навязывается, и простого человека вынуждают с ней считаться. Обычно для достижения желаемого предлагается стандартный набор техник, но мало кто говорит, что их выполнение гарантирует результат. Непринятие шаблонов определения успеха и его достижения — это то, что не давало мне покоя. Так и появился проект.

— Что самое забавное случалось на съемках?

— Самым забавным было ловить взгляды окружающих во время съемки совета «Рискуйте». В самое пекло июльской жары я ехал в костюме на велосипеде с рюкзаком за спиной, из которого торчал штатив. Думаю, что меня принимали за кого угодно, но только не за успешного человека.

— Как вы можете охарактеризовать эффект, который ваш проект произвел в сети?

— Для меня это что-то невероятное! Я хотел, чтобы этот проект увидело как можно больше людей, но чтобы столько — это фантастика.