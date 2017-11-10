Этому фотографу женщины не боятся показать свою естественную красоту

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Французский фотограф Вивьен Мок (Vivienne Mok) точно знает, что нет ничего более волшебного, чем естественная женская красота. На ее снимках женщины покоряют воздушностью и нежностью.

Мы в AdMe.ru не смогли отвести взгляд от работ Вивьен. Предлагаем и вам оценить лучшие из них.