Этому фотографу женщины не боятся показать свою естественную красоту

Французский фотограф Вивьен Мок (Vivienne Mok) точно знает, что нет ничего более волшебного, чем естественная женская красота. На ее снимках женщины покоряют воздушностью и нежностью.

Мы в AdMe.ru не смогли отвести взгляд от работ Вивьен. Предлагаем и вам оценить лучшие из них.

Какая фотография Вивьен вам понравилась больше всего? Делитесь в комментариях, нам очень интересно!

3 На склад!
3 Комментарии
  • 10 ноября 2017
  • 3
  • 473

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