Фотограф провел 3 года в путешествиях по Европе, чтобы поймать в объектив людей, которые идеально совпали друг с другом
Фотографы — самые терпеливые люди на свете, ведь они могут часами ждать возможности сделать один-единственный снимок. И фотограф из Австрии Стефан Драшан не исключение. Он провел много часов на улицах и в музеях разных городов, чтобы запечатлеть людей, чья одежда идеально подходит к одежде случайного или неслучайного спутника.
Мы, AdMe.ru, предлагаем вам посмотреть на работы Стефана и вместе с нами удивиться, каким интересным и непредсказуемым может быть стечение обстоятельств. Есть у фотографа и другие необычные проекты, познакомиться с которыми можно на его сайте.
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Фото на превью Stefan Draschan/tumbrl, Stefan Draschan/tumbrl