Фотограф принца Гарри и Меган Маркл дал 13 советов, как сделать идеальные снимки

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У фотографа Алекси Любомирски довольно интересная биография. Он родился в Лондоне, вырос в Ботсване, сейчас живет в Нью-Йорке. Он принадлежит к древнему княжескому роду Польши, а фотограф, у которого учился Любомирски, делал снимки помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако с другой королевской четой, принцем Гарри и Меган Маркл, Алекси познакомился только в декабре 2017 года.

Представители Кенсингтонского дворца первыми связались с Любомирски и пригласили на встречу с будущими супругами. Он решил, что его разыгрывают, но оказалось, что кто-то из знакомых пары следил за его работами в инстаграме и восхищался ими. Так Любомирски стал фотографом, который сделал официальные портреты с помолвки и свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Его работы набрали более 2 млн лайков в инстаграме королевской семьи. Редактор сайта Meghansmirror считает, что снимки Гарри и Меган больше похожи на фотографию в журнале, чем на исторический документ: зрители видят неподдельные эмоции, любовь и энергию пары. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что на официальных королевских портретах жених и невеста выглядят настолько влюбленными, что зрителям кажется, что они переживают реальный личный момент вместе с ними.

Как добиться такого же эффекта любителям, чтобы получить эмоциональные снимки и сохранить память о важных моментах жизни? Алекси Любомирски периодически рассказывает в интервью некоторые профессиональные секреты, а мы в AdMe.ru решили поделиться ими с читателями.