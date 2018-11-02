Фотограф принца Гарри и Меган Маркл дал 13 советов, как сделать идеальные снимки
У фотографа Алекси Любомирски довольно интересная биография. Он родился в Лондоне, вырос в Ботсване, сейчас живет в Нью-Йорке. Он принадлежит к древнему княжескому роду Польши, а фотограф, у которого учился Любомирски, делал снимки помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако с другой королевской четой, принцем Гарри и Меган Маркл, Алекси познакомился только в декабре 2017 года.
Представители Кенсингтонского дворца первыми связались с Любомирски и пригласили на встречу с будущими супругами. Он решил, что его разыгрывают, но оказалось, что кто-то из знакомых пары следил за его работами в инстаграме и восхищался ими. Так Любомирски стал фотографом, который сделал официальные портреты с помолвки и свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Его работы набрали более 2 млн лайков в инстаграме королевской семьи. Редактор сайта Meghansmirror считает, что снимки Гарри и Меган больше похожи на фотографию в журнале, чем на исторический документ: зрители видят неподдельные эмоции, любовь и энергию пары. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что на официальных королевских портретах жених и невеста выглядят настолько влюбленными, что зрителям кажется, что они переживают реальный личный момент вместе с ними.
Как добиться такого же эффекта любителям, чтобы получить эмоциональные снимки и сохранить память о важных моментах жизни? Алекси Любомирски периодически рассказывает в интервью некоторые профессиональные секреты, а мы в AdMe.ru решили поделиться ими с читателями.
Если фотографируют вас
Даже черно-белые снимки Любомирски кажутся живыми и яркими. Все потому, что на них запечатлены неподдельные эмоции: естественные позы, радостные улыбки, счастливый взгляд. Именно ваша естественность – залог успешной фотографии.
- Когда Алекси встретился с парой первый раз, он заметил, что они периодически прижимаются друг к другу, держатся за руки, и ему это очень понравилось. Тогда он сказал будущим супругам, чтобы они просто прошлись по саду и были собой – не стеснялись никаких движений. А к нему относились просто как к человеку, который ходит с камерой в руках.
- На всех фотографиях, сделанных Любомирски, тела Гарри и Меган соприкасаются, что свидетельствует о сильной привязанности. Даже на групповых снимках жених стоит почти вплотную к невесте, а на одном из них положил руку на ее плечо. Если вы хотите достичь эффекта близости на совместных фотографиях — вспомните об этом приеме.
- Когда вы делаете семейную фотографию, легко забыть о главной цели — снимки должны быть для воспоминаний. Фотограф дает простой совет: получайте удовольствие, постарайтесь не беспокоиться о том, что дети бегают и кривляются. В будущем, когда вы будете смотреть на этот снимок, эти «недостатки» покажутся вам дороже и душевнее статичных поз и серьезных лиц.
- Чтобы расслабиться и проявить искренние эмоции, для семейной или романтической фотосессии лучше выбрать особое место, которое что-то значит для вас, связано с каким-нибудь событием. Возможно, там было ваше первое свидание, первое признание в любви, а может быть, вы просто часто гуляете в этом месте вдвоем. Первые фотографии пары Любомирски как раз сделал в резиденции Фрогмор-хаус, где влюбленные проводили много времени вместе.
- Получить невероятно романтичную фотографию Любомирски удалось всего за пару минут. Фотограф придумал ракурс и дал им указание: «Садитесь на лестницу». Тогда Меган прямо-таки упала на ступени рядом с Гарри и они рассмеялись. Поэтому на снимке снова запечатлены настоящие эмоции и, несмотря на то что оба были измотаны после долгого торжества под прицелами сотен камер, выглядят они счастливыми. Таким образом, во время фотосессии сконцентрируйтесь на ваших чувствах и приятных моментах жизни, а все заботы оставьте на потом.
Если фотографируете вы
- Чтобы человек улыбнулся, посмотрите на него, улыбнитесь первым и ждите, пока он улыбнется в ответ. Так Любомирски поступил, когда фотографировал королеву Елизавету.
- Если вы снимаете группу неугомонных детишек, воспользуйтесь советом Алекси, чтобы заинтересовать и успокоить их. Привлеките их внимание: спросите, любят ли они конфеты, нравится ли им известный мультик, ждут ли они подарков на Новый год. Любомирски должен был сделать групповой портрет в Зеленой гостиной, но каждый ребенок был увлечен своим делом, никто не хотел «сотрудничать». Фотограф увидел, что у некоторых из них в руках конфеты Smarties (популярные в Англии сладости, похожие на M&M’s). Тогда он просто громко крикнул: «Кто здесь любит Smarties?!» Дети моментально заулыбались и подняли руки, даже взрослые расслабились. Тогда он смог быстро рассадить всех по местам и сделать снимок.
- Помните о том, что семейная фотография не должна быть похожа на снимок спортивной команды. Алекси понимал, что снимает официальный исторический документ, но ему хотелось запечатлеть именно семью, а не группу восковых фигур. Поэтому он сознательно сделал снимок асимметричным — кто-то сидит на полу, кто-то на стуле, кто-то стоит. Заметьте, что групповые портреты не статичны. Дети на фото наклоняются, протягивают руки — это и придает движения, живости.
- Любомирски не скрывает, что просматривал свадебные фотографии других членов королевской семьи. Но делал он это не столько для вдохновения, сколько для того, чтобы привнести в официальные снимки что-то аутентичное, отражающее любовь молодоженов и значимость торжества. Перед запланированной фотосессией просмотрите работы в интернете. Вы можете найти новые идеи и подумать, что сделает вашу фотографию особенной. Так Алекси сделал снимки королевской четы более неформальными, а не официальными; с акцентом на их любовь, счастье и молодость.
-
Не проверяйте получившийся кадр после каждого нажатия кнопки. Сделайте 50 снимков и просмотрите их позже. Так у вас больше шансов поймать искреннюю улыбку и живые эмоции.
-
Если у модели никак не получается расслабиться и сменить застывшее выражение лица, предложите ей сделать фотографии во время бега. Алекси признается, что часто пользуется этим приемом: отходит подальше и просит добежать до него. Детей пробежка заставляет смеяться, а взрослых — показать естественные эмоции и движения. Любомирски считает, что во время бега часть мозга будет занята и застенчивый человек просто забудет о своем волнении.
- Придумайте позы и жесты, которые передадут нужное настроение, руководите моделями и искренне поощряйте их. Во время первой фотосессии Любомирски попросил принца укутать Меган в свое пальто и прижать к себе. Когда пара начала исполнять указания фотографа, он начал в буквальном смысле кричать: «Это здорово! Это потрясающе!» Тогда влюбленные еще больше раскрепостились и заулыбались — поэтому на фотографии вы видите искренние чувства. Алекси говорит, что нет ничего хуже, чем участвовать в фотосессии с молчаливым фотографом.
-
Плохой свет может испортить даже самый прекрасный сюжет. Любомирски напоминает, что фотографии, как правило, выглядят лучше в конце дня, когда солнце начинает садиться. Именно вечером сделана черно-белая фотография Меган и Гарри на лестнице. Если вам нужно фотографировать днем, зайдите под крону дерева: вы получите мягкий рассеянный свет и интересную локацию.
И, конечно же, хороший фотограф должен расположить к себе тех, кого снимает, а не вставать в позу строгого начальника. «Я всегда шучу, что вы должны быть психологом и участником вечеринки, и только затем вы можете достать камеру и стать фотографом», — говорит Алекси.
А вам нравятся снимки Любомирски? Увлекаетесь ли вы фотосъемкой?