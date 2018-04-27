Фотограф попросила людей в 30 странах нарисовать прекрасный момент прошедшей недели

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Нидерландская путешественница, писательница Янне Виллемс (Janne Willems) поставила амбициозную цель — собрать прекрасные, удивительные моменты жизни из разных уголков света. Для этого она объездила уже 30 стран мира и в каждой делала одно и то же: Янне вручает людям на улице пустую открытку и просит нарисовать прекрасный момент прошедшей недели. «Воспоминание не обязательно должно быть красивым или идеальным, — объясняет Виллемс. — Ему даже не обязательно быть счастливым. Главное — оно должно быть „прекрасным“, что бы это слово ни значило». Девушка делится этими уникальными кадрами в своем блоге, и они не могут никого оставить равнодушным.

Мы в AdMe.ru любим необычные арт-проекты, но этот поразил нас в самое сердце. Теперь мы делимся фотографиями Янне Виллемс с вами и призываем не забывать, что счастье совсем рядом.

1. «У моего мужа была операция на глазах, и он не мог видеть. У него опустились руки от этого. Неожиданно он с энтузиазмом обратился ко мне: „Эй, детка, я увидел огонек посудомоечной машины“»

2. «У моей мамы деменция. Она еще узнаёт меня, но давно не говорит. Внезапно я услышала, как ее тонкий голосок поет песню, которую она всегда пела, чтобы утром разбудить меня и сестру. Она открывала занавески, чтобы этот яркий свет напомнил, что солнце уже высоко...»

3. «В парке стояла полицейская машина. Водитель сказал, что его напарник более креативен. Напарник ответил, что он не силен в рисовании, но готов к одному рисунку. В выходные он был на пляже со своей женой и двумя дочками. На рисунке — прогулка вдоль берега моря»

4. Парк для выгула собак — отличное место, чтобы коллекционировать красивые мгновения: «Я вижу закат»

5. «Я просто спал в кресле-качалке, когда моя подружка запрыгнула ко мне на колени. Мы качались с ней так около часа»

6. «Мы рассуждали с мужем о жизни. Что в итоге? Мы решили, что жизнь прекрасна!»

7. «Я готовила десерт в школе из шоколада, маршмеллоу и других приятных ингредиентов»

8. Джошуа и его подруга путешествовали по Австралии. «Мы ехали по дороге и вдруг перед нами появились сотни кенгуру, и нам пришлось остановиться»

9. «Это я, жующая пиццу»

10. «Вот я смотрю на корги в интернете. Это моя любимая порода собак»

11. «Это я в ожидании моей невесты»

12. «Это я слушаю свою любимую музыку — прогрессивный метал»

13. «Его руки не привыкли держать ручку. Но он сконцентрирован: пристально смотрит на бумагу, и его маркер движется. Через 15 минут он отдает мне 2 цветных рисунка, но я не сразу понимаю что это. Он говорит, что видел бабочку, выходящую из своего кокона»

14. «Я узнал, как пробиться через чью-то „броню“. Этот человек очень близок мне»

15. «Я прошел собеседование и получил мою первую работу. На рисунке я показываю своей семье, что больше не ребенок. Я сильный!»

16. «Обожаю скейтбординг и сейчас я отправляюсь на собеседование»